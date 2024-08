Fórmula Uno: Max Verstappen siente presión previo al Gran Premio en su casa

Russell, Norris veloces

Pérez bajo presión

Con su ventaja de 78 puntos sobre Norris y McLaren en la clasificación de pilotos, Verstappen tiene espacio para cometer errores, pero las malas actuaciones del mexicano Sergio Pérez significan que las 42 unidades de ventaja de Red Bull sobre McLaren en el campeonato de constructores no es tan seguro.

En circunstancias normales, un piloto que firmó una extensión de contrato dos meses atrás no sería cuestionado sobre su futuro. Pero la mala racha de Pérez -que no sube al podio desde abril- no ha acallado las especulaciones.