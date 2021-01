Sao Paulo - La policía federal de Brasil arrestó el jueves al golfista argentino Ángel Cabrera para su extradición a su tierra natal para enfrentar cargos por varios delitos presuntamente cometidos desde 2016 hasta el año pasado, dijeron dos oficiales.

Cabrera, quien ganó los campeonatos Masters y U.S. Open de golf, estaba en la lista de códigos rojos de Interpol.

La policía sostuvo mediante una comunicación escrita que el arresto se realizó en una zona de clase alta de Río de Janeiro, sin anunciar el nombre del sospechoso. Lo describió solo como un argentino de 51 años.

Dos oficiales de la policía federal con base en Río confirmaron por separado a The Associated Press que Cabrera era el hombre arrestado. Ambos acordaron dar la información solo si se les concedía el anonimato porque no estaban autorizados a discutir el tema públicamente.

La declaración policial indica que el arresto fue autorizado por el tribunal superior de Brasil y que el hombre estaría detenido hasta su extradición a Argentina. Funcionarios en Argentina han acusado al sospechoso de asalto, robo, intimidación ilegal y reiterada faltas de respeto a las autoridades, según el comunicado.

Los medios argentinos informaron a principios de enero que la exesposa de Cabrera, Silva Rivadero, había presentado dos cargos contra el golfista. Los informes también dijeron que Cecilia Torres, otra expareja, afirmó que Cabrera la golpeó, la amenazó e intentó atropellarla con su automóvil en 2016.

Cabrera es el golfista más exitoso de América del Sur. Ganó el Abierto de Estados Unidos en Oakmont en 2007 por un tiro sobre Tiger Woods y Jim Furyk. Ganó el Masters en un desempate en 2009 y perdió en un desempate en el Masters en 2013 ante Adam Scott.