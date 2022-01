Loíza.- Así como Puerto Rico se estrenó a nivel olímpico en el deporte del skateboarding durante los pasados Juegos de Tokio 2020, en la próxima edición de París 2024 podría estrenarse en el surfing boricua si se cumplen el sueño y las proyecciones de la santurcina Havanna Cabrero.

La surfer de 22 años y aspirante a una carrera en medicina no es la única fémina exponente del surfing en la isla, pero es la actual subcampeona a nivel latinoamericano y está clasificada número 11 en la región de Norteamérica, lo que la convierte en una promesa para el país en esta disciplina.

Havanna, con seis años de experiencia como profesional domando las olas, le siguió los pasos a su padre, el reconocido Carlos Cabrero, una institución en el surfing puertorriqueño que en su trayectoria y resumé tiene triunfos de calibre mundial y quien ahora está manejando la carrera de su hija única.

La joven egresada de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, acaba de graduarse de un bachillerato en Biología Molecular pero puso en pausa sus planes de continuar una carrera en medicina con tal de cumplir su sueño olímpico. Ahora, con un subcampeonato de la Asociación Latinoamericana de Surfing (ALAS) y con la experiencia de haber entrenado junto a la costarricense Leilani McGonagle, quien clasificó para Tokio 2020, la boricua espera ‘matricularse’ en los Juegos de París dentro de poco más de dos años.

“Para mí es un honor poder estar representando a Puerto Rico en el deporte del surfing, sobre todo ahora que es un deporte olímpico. Eso para nosotros fue un cambio gigante, y sobre todo más motivación para cada uno de nosotros, para que más gente venga al deporte. A mí, pues claro me pone nuevas metas y más expectativas. Estoy superemocionada”, dijo en entrevista con El Nuevo Día luego de salir del agua en la Playa Aviones en Loíza, en una soleada mañana buena para subir a las olas.

Del voleibol a las olas

La historia de Havanna es como la de muchos deportistas que cambian de una disciplina a otra en un momento de sus carreras, por circunstancias particulares. En su caso, una lesión la hizo abandonar el voleibol y optar por el deporte que conocía desde chiquitina y que disfrutaba cada vez que iba a la playa, pero que hasta entonces no había tomado con seriedad: el surfing.

“Siempre de pequeña jugaba voleibol en la escuela y también estaba en clubes fuera de la escuela, y me gustaba un montón. No surfeaba mucho. Era solo para despejar la mente de los estudios. Si tenía un momento dentro del voleibol (para surfear), pues iba un momento. Y de repente todo cambió. Me había lesionado la rodilla y yo dije, ‘bueno, o escojo el voleibol o escojo el surfing’. Y escogí el surfing. De ahora en adelante esto es lo que me gusta y me apasiona, y qué mejor que estar en la playa todos los días”, relató.

“Desde pequeña, por mi papá, he estado en el agua. Pero desde los 16 o 17 años comencé a competir en el deporte y a representar a Puerto Rico”.

Havanna, quien antes de sus estudios universitarios egresó de Robinson School, tenía muy claro antes de la lesión su deseo de continuar en el voleibol y conseguir una beca universitaria para jugar y estudiar en Estados Unidos. Sin embargo, aun antes de lastimarse la rodilla, un sentimiento le impedía abandonar del todo la playa y el surfing.

“Creo que para mí era bien importante poder estudiar en una universidad cerca del mar. No me veía estudiando dentro de los Estados Unidos (en el interior) y estando en una cancha de voleibol sin poder estar en la playa; entre los estudios y la cancha. Yo dije que era mejor poder despejar la mente y competir surfeando”, recordó.

Al presente, lo que antes fue una mera atracción emocional por el mar, ahora se ha convertido en su pasión al punto que no duda en sacrificar familia y amistades con tal de continuar viajando a competencias y fogueos. De hecho, fue a sus 16 años cuando comenzó a viajar, incluso sola en ocasiones.

“Con miras a las Olimpiadas hay tres rutas clasificatorias”, continuó su conversación para hablar de sus objetivos inmediatos de clasificar para París 2024. “Al momento son el ALAS Pro Tour a través de los Juegos Panamericanos, la ISA (International Surfing Association), que son los World Surfing Games, y el Championship Tour, que viene siendo el nivel más alto del surfing en el mundo”.

“Para el ALAS Pro Tour, que es el tour que estoy haciendo actualmente, el año pasado quedé subcampeona latinoamericana. Eso sería un ticket directo a los Panamericanos, y quien gane los Panamericanos va directamente a las Olimpiadas. También existe la vía de la ISA World Surfing Games, que a través de ahí cualifican bastantes países y es una superbuena oportunidad para nosotros los puertorriqueños; el año pasado nos fue muy bien a todos en el equipo; y el Championship Tour que es un poco más riguroso el camino pero igualmente se puede clasificar por ahí”.

Cabrero necesita cuando menos mantener su clasificación en la ALAS, con lo que obtendrá un boleto para los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile en 2023. Allí solo el ganador de cada rama gana un pasaje directo para las Olimpiadas.

“Nosotros, como equipo de Puerto Rico, nos estábamos concentrando en Tokio 2020. Los surfistas tuvieron una oportunidad muy grande en este pasado ciclo olímpico. Para Tokio 2020 nosotros los puertorriqueños fuimos a mirar cómo era el proceso y a acostumbrarnos más o menos para poder estar listos para París 2024, ya que por COVID-19 todo fue un poco más difícil. Pero ya tenemos una estructura para cada uno de nosotros. Sobre todo la federación nos está dando muchos eventos para poder foguearnos y acostumbrarnos al formato. Y estamos muy emocionados y preparándonos cada día más para poder representar a Puerto Rico en París 2024″.

Havanna Cabrero durante una mañana de entrenamiento en la playa Aviones en Loíza. (Ramón "Tonito" Zayas)

Llamado al Copur

Sin embargo, Havanna hizo un llamado al Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) para, ahora que ha demostrado que tiene el potencial no solo de clasificar a los Juegos Panamericanos, sino también opciones de buscar el ansiado boleto olímpico, se le asista con ayuda económica pues mantener un calendario de competencias constantes que le permitan foguearse contra las principales surfers del globo, requiere una gran inversión.

“Puedes tener alrededor de 25 a 30 tablas porque ninguna va a ser igual. Y las necesitas todas, es la realidad. Y cada tabla cuesta 750 dólares, y eso es en tablas nada más. No estás contando los accesorios, que son alrededor de 250 dólares más (por tabla), y eso solo para tener tu equipo establecido. Para poder viajar necesitas comprar pasajes, que dependiendo de lo lejos que vayas, te sale de 600 a 1,000 dólares, o 1,500 dólares. Viajar con el equipo son otros 600 dólares más. Y entre la estadía, inscripciones… puedes llegar a alrededor de 75,000 a 80,000 dólares (al año) si quieres cumplir con todas las competencias para poder estar ahí, en ese ambiente competitivo y estar más cómodo. Es muy costoso”.

Su padre, Carlos Cabrero, dijo que hace tres años presentó una propuesta al Copur para la que no recibió respuesta. Pero ahora que su hija tiene más resultados que la han puesto en el mapa del surfing internacional, espera que le escuchen. Havanna estimó que al menos son unas 30 competencias al año. Y su padre añadió que aunque ella cuenta con muy buenos auspiciadores que la han apoyado económicamente hasta el momento, todo lo que gana apenas da para invertirlo de nuevo en los viajes a competencias.

¿Cuán difícil es conseguir un boleto olímpico?, se le preguntó a la joven..

“Es bastante difícil ya que son 20 mujeres y 20 hombres los que compiten en las Olimpiadas. Y muchos de esos espacios se ocupan por los que están en el Championship Tour, que ellos tienen la prioridad. Pero siempre quedan alrededor de ocho espacios para las mujeres y como 12 para los hombres. Y sí, la realidad es que nosotros tenemos tremendo talento aquí en Puerto Rico y tenemos unas canchas increíbles para nosotros. Todo es dedicarnos, ponerle el tiempo y saber que sí podemos. Creer en nosotros”, agregó.

“En Puerto Rico somos muy afortunados de tener ciertas canchas que podemos comparar con muchos eventos que tenemos internacionalmente. Y nos ayuda foguearnos aquí y poder estar en ese ambiente, pero sobre todo tenemos que viajar para poder competir internacionalmente y poder estar fogueándonos constantemente con otras personas que tienen diferentes canchas y otras ventajas sobre nosotros, porque hay más auge en el deporte y más mujeres que están compitiendo. Aquí en Puerto Rico poco a poco se van integrando más niñas y van alzando nuestro nivel, pero tenemos que salir”, dijo Havanna.

La atleta hizo un llamado al Comité Olímpico de Puerto Rico para que brinde mayores apoyos a los surfers. (Ramón "Tonito" Zayas)

¿Clasificatorio en Puerto Rico?

Otro sueño a corto plazo para Havanna, es que en la isla se pueda celebrar una de las paradas de los clasificatorios hacia París, algo que según dijo Carlos Cabrero, podría hacerse realidad.

“Hace 10 años el ALAS Pro Tour vino a Puerto Rico. Los trajimos por dos años consecutivos. Hicimos una propuesta para terminar el tour mundial en Puerto Rico. El vicepresidente de la ISA (Karín Sierralta) es el presidente del ALAS y también de la Asociación Panamericana de Surf. Él está haciendo el acercamiento a Puerto Rico por primera vez después de tantos años. Lo último que se logró hacer en Puerto Rico fueron las Mundiales de Masters en la playa de Rincón, hace más de 12 años o 15 años”, recordó Carlos.

Para su hija Havanna sería una gran motivación que el evento se pueda dar en Puerto Rico, ya que como señaló, siempre a los puertorriqueños es a quienes les toca viajar a estos eventos y son muy costosos.

Por lo pronto, Havanna se prepara para la temporada 2022. A fines de este mes arranca su participación en la World Surf League en California y en febrero inicia la nueva campaña del ALAS Pro Tour, que a diferencia de 2021, cuando la pandemia provocó la cancelación de múltiples eventos, en 2022 debe contar en calendario con 20 eventos. Así las cosas Cabrero dijo que desde enero estará en el agua prácticamente de manera ininterrumpida hasta noviembre.