Héctor Pagán va por su tercer copo consecutivo en las Justas LAI: “Quiero demostrar que no existen límites”

Su actuación no fue una sorpresa, pues ingresó al evento como el favorito y fue precisamente de esta manera que se alzó con la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. Lo único que en esta ocasión no había un mexicano a sus espaldas, sino su compañero de la UIPR, Samuel Morales.

“Quiero demostrar que no existen límites. Cualquier cosa se puede y más de donde yo vengo, que vengo de abajo y poco a poco he conseguido mis logros” , comentó.

“La LAI es, sin duda, la competencia que más me llena a mí. Es la que más me saca mi yo niño porque de niño siempre vine aquí a ver a los grandes atletas competir. Estar aquí y que otros niños me puedan ver es lo que quiero. Al igual que yo me motive con algunos atletas de la LAI, que ellos se motiven conmigo”, sentenció.