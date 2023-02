En su año de novato, Isiah Pacheco es campeón del Super Bowl.

Y Puerto Rico tiene razón para celebrar esa conquista, pues Pacheco, de 22 años, es de ascendencia puertorriqueña y tiene muy presente sus raíces. De hecho, Pacheco jugó ayer con una bandera de Puerto Rico -junto a la de Estados Unidos- en su casco de los Chiefs de Kansas City.

Como si fuera poco, el running back aportó a la victoria de los Chiefs con 15 acarreos, 76 yardas y un touchdown. Kansas City superó a los Eagles de Filadelfia en un emocionante partido disputado en Arizona, 38-35.

Pacheco nació y se crió en Nueva Jersey. Sus padres son Julio Pacheco y Felicia Cannon. En las actividades previas al Super Bowl, Pacheco -ante preguntas de la prensa- habló sobre su relación con Puerto Rico y especificó que mantiene familia en la isla.

“Mi abuela es de Puerto Rico, su casa está en Puerto Rico. Así que estarán viendo el Super Bowl en Puerto Rico. Tenemos familia y amigos en Puerto Rico”, dijo Pacheco en la pasada semana.

Inspiración en tragedia familiar

Pacheco alcanzó el estrellato con los Chiefs luego de atravesar tragedias a nivel personal, pues perdió dos de sus hermanos.

Su hermano mayor, Travoise, fue asesinado a los 29 años el 10 de enero de 2016 en Bridgeton, Nueva Jersey. Luego, en septiembre de 2017, su hermana Celeste fue encontrada muerta con una herida de bala en la cabeza en septiembre de 2017.

“(Mi hermana) era como una mejor amiga… Mi hermano, si me viera aquí, se sorprendería. Me animó a jugar football cuando era niño y nunca tuvo la oportunidad de verme jugar aquí. Tener la oportunidad de jugar me ayuda mucho a no preocuparme por las tragedias que sucedieron. Me dan ganas de ir más fuerte”, dijo Pacheco en una entrevista publicada por NJ True Jersey en el 2019.

Luego del Super Bowl, Pacheco celebró con su familia en el terreno.

No llegó a la NFL como estrella

Pacheco jugó football a nivel de escuela superior en Nueva Jersey, en Vineland. Fueron varias las universidades que intentaron becarlo, pero finalmente optó por jugar en Rutgers. Allí jugó por cuatro temporadas, ganándose la atención de escuchas de la NFL.

Pero en el sorteo de novatos, no fue una selección alta. Fue finalmente escogido por los Chiefs en la séptima ronda, con el turno 251 en general. En la temporada regular, aprovechó las oportunidades brindadas por el entrenador en jefe Andy Reid, y apareció en 17, 11 de ellos como titular. Sumó 830 yardas con cinco touchdowns.

Pacheco no fue el único jugador de ascendencia boricua activo en el Super Bowl. En los Eagles milita el jugador defensivo Robert Quinn, hermano de la medallista de oro olímpica Jasmine Camacho-Quinn. Quinn no registró estadísticas por los Eagles.