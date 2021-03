El medallista olímpico Jaime Espinal dijo que luchará en la eliminatoria que la Federación de Luchas de Puerto Rico montará este mes para otorgar pases a un torneo preolímpico en el que aspiraría a luchar por una clasificación más a los Juegos Olímpicos.

“Voy a ir para allá a luchar”, dijo Espinal, quien está entrenando en Pennsylvania, Estados Unidos.

Espinal, quien no ha competido en ninguno de los eventos principales de este ciclo olímpico, tiene programado una eliminatoria el 27 de marzo en el Albergue Olímpico de Salinas para seleccionar el luchador que representará a Puerto Rico en el clasificatorio olímpico de mayo en Hungría.

La eliminatoria sería en los 86 kilogramos ante Ethan Ramos. La Federación está solicitando los permisos del gobierno para hacer la eliminatoria. También habría una eliminatoria ese día en los 65 kilogramos entre José Rodríguez y Sebastián Rivera.

La eliminatoria representa la tercera oportunidad de Espinal para lograr el pase al preolímpico. En el 2020, previo a la pandemia, Espinal perdió dos eliminatorias nacionales en las que buscaba ese tipo de pasaje, una en los 86 kilogramos ante el propio Ramos, y una posterior en los 97 kilogramos ante el hermano de éste, Evan Ramos.

“ Sería un sueño que ya no veo tan real por lo que ha hecho la Federación. Sería brillante, una historia tan bonita y tan motivado que por eso estoy luchando todavía” ” Jaime Espinal

Cancelado el preolímpico del año pasado y aplazados los Juegos Olímpicos por causa de la pandemia del coronavirus, la Federación de Luchas de Puerto Rico determinó recientemente que haría otra eliminatoria porque los luchadores tienen el nivel para competir y porque las del pasado año ’caducaron’ con la posposición de los Juegos Olímpicos.

Espinal dijo no tiene personalismos contra Ramos. Aclaró voluntariamente el tema por si acaso se entendía que esa era la percepción que creó el hecho de volver a retar a quien ya le ganó en buena lid. Agregó que su lucha es con la Federación de Luchas de Puerto Rico porque ha obrado mal contra él, aunque sin precisar la queja. No está claro si es porque no lo han llevado a competir en torneos internacionales recientemente.

“Luché con él y me ganó, y el hermano también me ganó. Es un buen luchador. Si me gana, voy a estar feliz. Mi pelea nunca ha sido con él. De hecho, le he dicho que le ayudaría (en preparación para los Juegos). Mi lucha es con la Federación y lo mal que han hecho”, dijo.

La Federación tiene un nuevo presidente en Pedro Rojas, quien fue entrenador de Espinal cuando logró la medalla de plata en los Juegos de Londres 2012. Según Espinal, el mal obrar de la pasada administración sigue presente contra él.

Ramos compitió la semana pasada en Italia, en el evento Matteo Pellicone, en donde el clasificado olímpico Franklin Gómez disputó la medalla de bronce en los 74 kilogramos. Ramos cayó en la primera ronda.

“ Estoy feliz, entrenando durísimo. En un momento tuve COVID, pero ya estoy recuperado. El muchacho (Ramos) me tiene que ganar. No he cambiado. Lo que ha cambiado es la motivación por las cosas que ha hecho la Federación. Voy para allá a ver lo que sucede” ” Jaime Espinal

Espinal, por su parte, dijo que ha estado entrenando en Pennsylvania, con el mismo club de Penn State en donde entrena Gómez.

Reveló que se contagió con COVID-19 y agregó que ya está recuperado del virus.

“Estoy feliz, entrenando durísimo. En un momento tuve COVID, pero ya estoy recuperado. El muchacho (Ramos) me tiene que ganar. No he cambiado. Lo que ha cambiado es la motivación por las cosas que ha hecho la Federación. Voy para allá a ver lo que sucede”, dijo.

La eliminatoria requiere que los luchadores entren a una ’burbuja’ en el Albergue días antes de la lucha.

Jaime Espinal sabe que sus días como luchador de nivel internacional están cercanos a terminar.

Según Espinal, él fue contactado en Pennsylvania por el entrenador nacional, Franklin Lantigua, a nombre del presidente federativo Rojas, para conocer si le interesaba luchar en una eliminatoria. Espinal dijo que creía que la Federación no le iba a dar la oportunidad porque su tiempo pasó.

“Me preguntaron en un momento. Yo dije que sí. Claro, tengo 36 años. Sé que mi tiempo se está yendo, pero no en este momento”, dijo.

Espinal aspira también a clasificar los Juegos Tokio 2020 y a lograr su segunda medalla olímpica. Ve como motivación llegar a Japón junto a su esposa, la luchadora y clasificada a Tokio, la mexicana Alma Valencia. Se inspira en que ambos compitan y suban al podio.

“Sería un sueño que ya no veo tan real por lo que ha hecho la Federación. Sería brillante, una historia tan bonita y tan motivado que por eso estoy luchando todavía”, dijo.