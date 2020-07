Luego de atravesar un difícil periodo físico y mental, la vallista boricua Jasmine Camacho-Quinn ha regresado con fuerza a la pista durante este verano.

Camacho-Quinn, quien ya tiene un boleto asegurado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, participó en un evento oficial por última vez en julio del pasado año en Gran Bretaña antes de sufrir una lesión que no le permitió representar a Puerto Rico en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 ni terminar la temporada en el Campeonato Mundial de Atletismo en Doha.

La atleta de 100 metros con vallas tampoco estuvo activa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 por una lesión. Los problemas físicos también afectaron el aspecto mental de la corredora en un momento.

Pero este año, Camacho-Quinn ha regresado saludable a la pista. Aunque todavía no está corriendo en eventos de vallas, la atleta de ascendencia puertorriqueña ha lucido a un buen nivel en carreras lisas de 300 metros en el estado de Florida.

“Todo va bien conmigo. No he podido correr vallas este año, así que me he enfocado en la velocidad. De hecho, corrí dos buenos 300 metros”, expresó Camacho-Quinn en una conferencia virtual del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

Buena marca en 300 metros

La atleta viene ganar la prueba de 300 metros de los V12 Summer Games, celebrados en Alachua, Florida, el pasado 5 de julio. En esa competencia cerró con tiempo de 36.12 segundos para colocarse en la primera posición en el escalafón mundial para esta temporada y número 18 en el ranking mundial histórico. También es su mejor tiempo para esa distancia, la cual no es olímpica. De hecho, con esta marca mejoró el tiempo que había realizado una semana antes de 36.48 segundos.

Camacho-Quinn agregó que tiene varias competencias este fin de semana y la próxima semana. En cuanto a la situación con la pandemia provocada por el coronavirus la corredora sostuvo que no hay mucho que se pueda hacer, más allá de prepararse para el 2021 y los Juegos Olímpicos. “Estoy lista para el próximo año”, puntualizó la hermana del reconocido jugador de la NFL, Robert Quinn.

La última competencia del ciclo olímpico de Camacho-Quinn fue en la Olimpiadas de Río 2016, donde no pudo pasar a la final de los 100 metros con vallas debido a un tropezón al final de la carrera.

Camacho-Quinn, cuya marca personal es de 12.40 segundos, es una de los 22 atletas boricuas que ya han conseguido su pase olímpico, incluyendo la Selección Nacional femenina de baloncesto.