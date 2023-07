San Salvador. El arquero boricua Jean Pizarro ganó hoy, viernes, la medalla de oro en el evento individual compuesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Con esta medalla, Puerto Rico ahora suma 21 preseas doradas, superando por una las logradas en Barranquilla 2018.

“Es el número 21, como (Roberto) Clemente, y estoy superfeliz que me lleve esto para la historia”, dijo Pizarro en referencia al número que utilizaba el legendario pelotero boricua de los Pirates de Pittsburgh en las Grandes Ligas y a la presea dorada.

La final se celebró en la tarde con un poco de viento en juego, contrario a la mañana, y Pizarro sacó una victoria 148-144 ante el colombiano Jagdeep Singh Mejía, luego de comenzar el match con tres rondas perfectas y de sostener el pulso en las últimas dos rondas de flechas, cuando ya veía en su mente de cerca el oro.

PUBLICIDAD

“Ya a mitad del partido, con la ventaja que llevaba (60-56) me quería enfocar en el perfecto. No se pudo dar. Pero al final empezó a temblar el pecho porque ya tenía visualizada la medalla de oro y tuve mucha presión”, describió Pizarro.

En la mañana y sin viento, Pizarro avanzó a la final al vencer 146-145 al mexicano Miguel Becerra. Llegaron empatados a 117-117 a la quinta y última ronda de flechas. En esa ronda decisiva, las primeras dos flechas de Pizarro fueron 10, mientras que las de Becerra fueron 9. El boricua selló el pase con un 9 en su última flecha.

Pizarro durante la acción del viernes en tiro con arco en San Salvador. (Carlos Giust)

Ahora escuchará La Bonriqueña por primera vez en unos Juegos Centromericanos y del Caribe. La escuchará ante la presencia de su novia, la arquera atleta del equipo de Colombia, Sara López, de su señora madre y delegada de Puerto Rico, María Latorre, y de sus atletas que participaron aquí porque Pizarro es también el presidente de la Federación de Tiro con Arco de Puerto Rico.

Es una premiación especial para el atleta-presidente.

“Desde Mayagüez 2010, en donde cogí tantos cantazos, y en los otros Juegos Centroamericanos (Veracruz 2015 y Barranquilla 2018) no se me había dado. He trabajado mucho para esto. Tuvimos que llegar hasta podios mundialistas para llegar a esto. Estoy supercontento”, dijo.

Por otro lado, Ramírez cayó 146-143 en el match por la medalla de bronce ante Sara López, de Colombia.

Anteriormente, Ramírez llegó a un empate en la tercera ronda de flechas en la semifinal con Dafne Quintero a 87-87. La cuarta fue la diferencia. La boricua tiró 8, 9 y 10 y llegó a la quinta y final ronda en desventaja 117-115. Ese fue el margen que necesitó la colombiana.

Y en el dobles mixto, Pizarro-Ramírez perdió el match por la medalla de bronce ante El Salvador por una flecha de desempate luego de empatar a 155-155.

/

Y en el dobles mixto, la pareja de Pizarro y Ramírez perdió el ‘match’ por la medalla de bronce ante El Salvador.