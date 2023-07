Nota del editor: Oprime aquí para visitar nuestro sitio especial de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde encontrarás la cobertura de nuestros periodistas en San Salvador.

San Salvador– Un jonrón solitario en la quinta y dos carreras en la sexta le dieron a Puerto Rico una victoria por 4-1 este jueves en la noche sobre Cuba en el partido para determinar quién jugará como local en el encuentro por el campeonato del softbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023.

El partido por el oro será mañana, viernes, a partir de las 9:00 p.m., hora de Puerto Rico, en el parque Pablo Arnoldo Guzmán. Las boricuas son las campeonas defensoras de Barranquilla 2018.

Las puertorriqueñas contaron con una sólida defensa y un buen pitcheo en relevo de Gianna Mancha.

Cuba abrió el marcador en la primera entrada. Puerto Rico contestó en esa misma vuelta, cuando tenían dos outs en contra, con batazo a lo profundo del jardín derecho de Carsyn Gordon que remolcó a Kathyria García.

Las cubanas amenazaron en la alta de la cuarta cuando congestionaron las bases con sencillos de Yilian Rondón, Rosangela Jardines y Yanisleidys Casanova con un solo out. Mancha sacó el segundo out con ponche a Lisaidy Samón, mientras Maidelis Reyes fue sacada de out con bombo al jardín derecho.

Puerto Rico se fue al frente con un cuadrangular de Camille Ortiz en la parte baja de la quinta entrada, que puso a celebrar a la bancada boricua. Puerto Rico logró colocar jugadoras en base, pero Cuba logró cerrar la entrada sin más carreras.

En la sexta, un doble de Odalys Córdova que trajo a bordo a Alexia Ortiz puso el marcador a 3-1 a favor Puerto Rico. Córdova trajo la cuarta anotación con tiro malo de la receptora tras robarse la tercera base.

Cuba se puso peligroso en la alta de la séptima con jugadoras en primera y segunda con un solo out, pero las boricuas finiquitaron el encuentro con un double play.

Mancha fue la lanzadora ganadora y la cubana Yamerki Guevara cargó con la derrota.