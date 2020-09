La Comisión de Nueva Jersey se convirtió esta semana en la primera región en Estados Unidos en limitar el uso del fuete en los jinetes.

La nueva regla comenzará con el 2021 y afectaría a hipódromos de esa zona como Monmouth, en donde montan múltiples jinetes boricuas como el veterano José Ferrer, el excandidato al premio Eclipse, Héctor Díaz, hijo; y el jinete en ascenso Jorge Vargas, hijo, quienes fueron entrevistados por el Thoroughbred Daily News.

Bajo la nueva regla, un jinete solamente puede usar el fuete en el caballo para redirigir su línea de paso si se carga peligrosamente hacia la valla en el interior de la pista o si se abre hacia afuera de esta. Ese uso es permitido para evitar accidentes del caballo y su jinete. Sin embargo, si un jinete usa el el fuete para exigirle desempeño al caballo, será penalizado.

La principal queja de los jinetes es que no fueron consultados al respecto.

El chairman del gremio de jinete de Estados Unidos, el carolinense John Velázquez, ha sido elocuente al respecto, tanto en el artículo como en sus redes sociales.

Velázquez reaccionó esta semana en Twitter diciendo que los líderes de la industria no le escucharon.

“He dado numerosas sugerencias a reguladores y líderes de la industria, pero ellos siguen con lo suyo y hacen lo opuesto. Se me olvida que solo soy un jinete”, dijo con sarcasmo el jinete miembro del Salón de la Fama cuya conducción victoriosa en el Kentucky Derby este mes sobre Authentic fue alabada por jinetes y entrenadores.

Una de las razones para que Nueva Jersey limite el uso del fuete es mejorar la imagen de la industria, que es señalada por grupos por el maltrato o abuso a los caballos.

Por su parte, Ferrer negó a Thoroughbred Daily News que su clase abuse de los caballos con el fuete.

“Amo a los caballos y no abuso con ellos", dijo. “A veces hay que enderezarlos y reenfocarlos. Eso no es abuso".

Díaz, hijo, quien es el más reciente jinete de una familia hípica, dijo que, en su caso, el uso del látigo es limitado. Agregó que el instrumento ha sido rediseñado en múltiples ocasiones para la comodidad del caballo.

“He estado montando por cuatro año", dijo quien fue candidato a premio Eclipse como Aprendiz. “Y han cambiado el fuete tres veces, haciéndolo más seguro. No siento que esté haciendo daño al caballo con los fuetes que estamos usando, que hacen más ruido que impacto. Nadie debe usar el fuete cinco o seis veces corridas. Puedo hablar solamente por mí, pero yo no uso el fuete más de tres veces corridas. Lo uso una o dos veces corridas y dejo que el caballo responda. Eso no es abuso".

Mientras, Vargas, hijo, dijo que la limitación del fuete hará más difícil el manejo del caballo para evitar accidentes en el animal y su piloto.

“Será más difícil mantener al caballo en línea recta. No tendrás nada para hacer que el caballo haga lo que quieres que haga. El caballo sabe que está haciendo algo mal cuando uno lo corrige. Los caballos hacen cosas que no se ven al ver las carreras en vivo o sus repeticiones. Pero los jinetes sí vemos esos cosas y las tenemos que corregir inmediatamente. Eso no se hace hablándole a los caballos", dijo Vargas.

Vargas, de hecho, clasificó el fin de semana pasado en Monmouth al ejemplar Pirate’s Punch al evento de Breeders Cup en noviembre.

Los accidentes de caballos y jinetes son comunes en las carreras. En California, el hipódromo Santa Anita ha estado bajo investigación por la cantidad de caballos que han muerto por el uso de medicamentos.

Los jinetes, por su parte, están expuestos a accidentes en cada carrera. Algunos fallecen y muchos se ven forzados a retirarse o pasar largos periodos de inactividad.

El uso del fuete es controlado en muchos hipódromos del mundo. Inglaterra y Dubai son ejemplos. Allá, han sido penalizado jinetes, incluyendo boricuas, por lo que consideran en esos lugares como un uso excesivo del látigo.