Canóvanas.- Lo rumorado en el 2021 será una realidad en el 2022.

El destacado jinete boricua John Velázquez irá a montar en el hipódromo Santa Anita de California a partir de enero del 2022, luego de una carrera de 30 años en el circuito de pistas de Nueva York.

Velázquez, de visita en Puerto Rico para el Clásico del Caribe, dijo que la movida tiene varias razones, pero sobre todas ellas prioriza la búsqueda de los mejores potros para seguir sumando éxitos en la Triple Corona de Estados Unidos.

“Es algo nuevo para mí”, dijo Velázquez. “Mi hijo mayor ya va para Universidad y ya puedo pasear para donde quiera con mi esposa”.

“Y estoy buscando oportunidades. En los últimos cinco o seis años los mejores caballos han salido de California y esos son los caballos que estoy tratando de buscar, los caballos para el Derby”, agregó.

De hecho, Velázquez tuvo en el 2021 a uno de los principales caballos del año en la hípica de Estados Unidos. Se trata de Medina Spirit, un potro que ganó el Kentucky Derby con el boricua y cuyo triunfo pende en los tribunales, a donde llegó un recurso de la jurisdicción de Kentucky por un dopaje positivo que tuvo el ejemplar.

De California también salió el último triplecoronado Justify.

Contando a Medina Spirit, Velázquez ha ganado cuatro Kentucky Derby, la carrera más importante de Estado Unidos y una de las más seguidas del mundo.

En California tiene base el destacado entrenador Bob Baffert, quien ha entrado en controversias por dopajes por sus caballos en los últimos tres años. Baffert es competencia del entrenador Todd Pletcher, quien tenía a Velázquez como su jinete de confianza.

Velázquez dijo que Pletcher no debe sentirse ‘celoso’ con Baffert, quien seguramente tendrá al boricua como su jinete favorito.

“No. No creo. Pletcher ya tiene a los nenes montado para él”, dijo Velázquez en referencia a los jóvenes jinetes destacándose en el este de Estados Unidos.

Pletcher es un miembro del Salón de la Fama y fue quien presentó al boricua en su exaltación del 2011.

El carolinense se irá a California con 50 años recién cumplidos.

La edad no parece detener al jinete boricua, quien vive un repunte en su carrera desde el 2020. El boricua suma más de 6,000 triunfos en su carrera y sigue acumulando a su récord de dinero producido por sus montas con más de $500 millones, y de victorias en carreras de grado con más de 700.

El atleta dijo que se siente como un joven adulto: en salud y hambriento.

“Me siento como si tuviera 30 años. No he cambiado mucho físicamente, como tampoco de la manera en que estoy montando. Todavía me siento con fuerza para seguir montando con el mismo estilo. El día que empiece a cambiar mi estilo, ese día me retiro”, dijo el jinete, conocido por su agresividad en pista.