Jugador de la NFL se compromete con su novia tras la clasificación de su equipo a los playoffs

“Odio perder, así que no había manera de que pudiera haberlo hecho con el espíritu adecuado después de una derrota”, dijo Reaves. “Esa cosa estaba quemando un agujero en mi bolsillo”.

“Si ganamos este juego, es el destino”, afirmó Reaves. “Ella se lo ha ganado. No puedo decir suficiente sobre ella. Cuando estuve en mi peor momento el año pasado, ella estuvo allí para levantarme todos los días. Es es mi mejor amiga. Ha sido mi mejor amiga desde la secundaria”.

“Puedes decir mucho sobre alguien cuando está pasando por lo peor y cómo lo maneja”, dijo Reaves. “Estaba pasando por lo peor el año pasado. No podía hacer nada, no podía ser yo y ella fue el apoyo allí cuando yo no podía hacerlo por mí mismo”.