La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico y Fórmula 1 llegan a un acuerdo para que la plataforma de ‘streaming’ F1 TV se vea en la isla

El director ejecutivo de la PRFAA, Luis Dávila Pernas , indicó que este acuerdo entre ambas partes permite que los residentes puertorriqueños puedan ver las carreras de la principal competición automovilística internacional a través de F1 TV Pro , un servicio de streaming que no se podía comprar en Puerto Rico.

View this post on Instagram

“El año pasado, nosotros lanzamos una iniciativa que se llama Puente Igualdad, que busca eliminar el discrimen comercial hacia los puertorriqueños. Eso se da de diferentes maneras: se da con compañías que no envían sus productos a Puerto Rico, o que tratan distinto a Puerto Rico, ya sea cobrando un fee adicional injustificado. También se da en compañías que proveen servicios de streaming o de contenido digital, como en el caso de Formula 1 TV Pro, que no estaba disponible en Puerto Rico”, señaló el director ejecutivo de la PRFAA.

El director ejecutivo de PRFAA expresó que, a finales de enero, Fórmula 1 les comunicó que el acceso a la plataforma para los residentes puertorriqueños no iba a estar listo para las primeras dos carreras de la temporada, que se celebraron en Baréin y Arabia Saudita, respectivamente. Sin embargo, recibieron esta semana la noticia de que la plataforma de streaming digital estará disponible en Puerto Rico a partir del 11 de marzo.

“Los entusiastas del deporte, que no paguen servicios por cable, que no tengan ESPN; pueden directamente comprar el paquete de Fórmula 1 y tener ese acceso en sus tabletas, computadoras, teléfonos, sin necesidad de un intermediario, una compañía de cable, ni nada por el estilo y con acceso a contenido que no sale en televisión”, dijo Dávila Pernas.