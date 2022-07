Eugene, Oregón - Cinco de los ocho atletas de la delegación boricua ya concluyeron su participación en el Campeonato Mundial y tres más inician su acción este sábado.

Este jueves y viernes hay calma en la pista para Puerto Rico, que no está activo porque no tiene eventos programados o porque no clasificó a los del viernes.

El sábado y el domingo sí habrá acción boricua, que presenta su plato fuerte con Jasmine Camacho-Quinn en los 100 metros con vallas y el decatleta Ayden Owens Delerme, además de la vallista Paola Vázquez.

Las carreras preliminares de los 100 metros con vallas serán el sábado a partir de las 2:20 p.m., hora de Puerto Rico. La semifinal está pautada para las 8:20 p.m. del domingo, mientras la final sería a las 10:00 p.m. de ese mismo día.

PUBLICIDAD

En el caso de Owens Delerme comienza este sábado a las 12:50 p.m. con los primeros cinco eventos de la competencia de pruebas múltiples y la termina el domingo con una segunda ronda de cinco eventos que comienzan desde las 12:35 p.m.

Mientras, la inactividad en pista se presta para un buen momento de análisis numérico y comprensivo sobre el desempeño de los primeros cinco atletas sobre la pista y campo del estadio Hayward Fields o en las calles de Eugene.

Del grupo salió una marca nacional, con la que registró la fondista Beverly Ramos en el maratón; y un pase de ronda con la clasificación a las semifinales de 400 metros por parte de Gabby Scott Puig. Dos atletas no avanzaron de etapa, como fueron los casos de la vallista Grace Claxton y de la jabalinista Coralys Ortiz. Otra que estuvo por debajo del rendimiento esperado fue la marchista Rachelle de Orbeta.

En el argot del béisbol, Puerto Rico ‘bateó' de 5-2 en los primeros seis días del Mundial.

El presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, Luis Dieppa, dijo que está satisfecho hasta el momento con la actuación de los atletas.

“Tenemos marcas nacionales y pasamos una ronda. Los demás no lo hicieron mal. Estamos satisfechos en donde estamos hoy”, dijo.

Ramos cumplió su cometido al dejar una marca nacional (2:31:10 horas) en el evento cumbre del atletismo. El drama la acompañó, además, al superar una caída en la carrera.

Gabby Scott llegó hasta la ronda semifinal de los 400 metros. (Ramón “Tonito” Zayas)

Scott Puig se convirtió, por su parte, en la tercera mujer boricua que pasa de ronda en campeonatos mundiales. Quedó insatisfecha personalmente al quedar fuera de la final en lo que fue, de hecho, su primer Campeonato Mundial en su primer año de campaña en los 400 metros planos. Previo a 2022, Scott Puig fue vallista en esa distancia.

PUBLICIDAD

Sobre las demás atletas pesa una opinión general que establece lo siguiente: un atleta sale satisfecho de una competencia si, a falta de una medalla, mejora su rendimiento en la competencia.

En ese sentido, se podría decir que De Orbeta, Claxton y Ortiz no cumplieron las expectativas. De hecho, Claxton habló con insatisfacción personal luego de la carrera de 400 metros con vallas, en la que corrió 56.40, por encima del 55 en que estuvo corriendo consistemente o del 55.25 que fue su mejor marca del año y su récord personal.

El peso que tienen sobre sus cabezas fue liberado por el presidente federativo al argumentar que el rendimiento del atletismo se mide de manera distinta a otros deportes, como el baloncesto. Dieppa agregó que en el atletismo la inconsistencia de los tiempos y marcas son, con su claras excepciones, comunes.

“No hay defensa para los atletas. Sí hay un argumento relacionado al atletismo, en donde no todos los días metes 30 puntos. Es un elemento natural en este tipo de deporte, excepto en las estrellas, que hasta de espalda lo hacen bien. Aquí las altas y bajas se dan”, dijo.

Para apoyar el argumento de Dieppa, múltiples campeones olímpicos de hace un año en Tokio 2020 y mundiales de Doha 2019 han sido derrotados aquí, tanto en carretera como en pista y campo.

Por cierto, tanto Scott Puig como Claxton dijeron luego de sus últimas carreras un argumento que se escucha en multiples deportes, ‘no fue mi día’, y otro que se escucha repetidamente en el béisbol: ‘así es el atletismo’.

PUBLICIDAD

Ese último argumento lo utilizó particularmente Scott Puig, quien recordó que un 56.35 le valió para adelantar de ronda en el Mundial del 2017 en la posición 20 de 22 atletas. Esta vez corrió 56.40 segundos y se quedó fuera de las semifinales, en donde el tiempo más bajo de clasificación fue 56.09.

Dieppa agregó que la lanzadora Ortiz quedó en la posición 14 entre 29 atletas, lo que está bien a su juicio. Ortiz lanzó para 58.52 metros. Se quedó a dos puestos de avanzar de ronda.

Rachelle de Orbeta finalizó en la posición 34 entre las 41 atletas que comenzaron la prueba de la marcha femenina. (Twitter)

Y Dieppa añadió que De Orbeta es joven con 22 años y que está comenzando en la marcha a nivel internacional y de adultos. La edad de las tres medallistas de Oregón 2022 en la marcha, rondan entre los 25 y 31 años.

De Orbeta y Ortiz debutaron a nivel de mundiales adultos.