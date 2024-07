Los Santeros sintieron la baja de Arnaldo Toro tras eliminarse en cuartos de final

“Tuvimos jugadores que no participaron este año. Leandro Allende, Antonio Ralat (activos en el 3x3). Dimencio no jugó por la lesión. Nos quedaba John Holland que se iba a unir a nosotros si pasábamos a semifinales. Lo evaluamos para los cuartos pero no estaba listo para jugar. Reed no sabemos si en algún momento se decide venir a jugar”, apuntó López.