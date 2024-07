Wilhelmus Caanen tras el pase de los Criollos a las semifinales del BSN: “Una victoria como esta hay que celebrarla”

“Ahora mismo, me pasan muchas cosas en la mente. Lo más que me pasa es que la administración me compró la idea, me ha dado la herramientas y me ha dejado trabajar. Han habido desacuerdos, muchos desacuerdos. Sin embargo, hemos llegado a un término medio para lograr esto. Suena bien bonito. Estamos celebrando porque somos humanos y una victoria como esta hay que celebrarla”, dijo Caanen, bañado en cerveza, tras el fesjeto.