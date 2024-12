La paternidad ha sido un reto y una bendición para Rafa Campos: “Yo daría mi vida entera para que ella crezca bien y saludable”

Luego de varias semanas de entrevistas con medios nacionales e internacionales, el golfista puertorriqueño Rafael “Rafa” Campos sacó unas horas este lunes para conversar con diversos periodistas y animadores del país.

No había un tema en específico. Sin embargo, muchas de las preguntas girarían alrededor de la gesta que consiguió el 17 de noviembre, cuando conquistó su primer campeonato del Tour de la Asociación de Golfistas Profesionales (mejor conocido como PGA Tour) en el torneo Butterfield Bermuda.

Pero este no es el único suceso de importancia que le ocurrió al deportista de 36 años en estos días, pues recientemente anunció que él y su esposa, Stephanie Casanova, le daban la bienvenida a su pequeña hija, Paola Isabel.

Mencionarle este último tema le hace brillar la mirada de una manera especial y que sonría. Rápidamente reconoce y agradece el esfuerzo de su cónyuge, quien ha estado a cargo del cuido de la recién nacida en estas primeras semanas mientras Campos terminaba su temporada 2024.

PUBLICIDAD

“¡Qué clase de trooper es ella!”, articula con una admiración profunda.

De igual manera, comparte que los últimos ocho días los ha pasado junto a su niña, lo que cataloga de “duro” porque -precisamente esta madrugada del lunes- la bebé se levantó cada hora, pero a la vez manifiesta que se convierte en “una chulería” cada vez que la acurruca en su pecho para sentir su olor y su respiración.

La fascinación también ha sido parte de la experiencia, la que compartió con El Nuevo Día durante una conversación realizada en las instalaciones del gimnasio K2 Training & Recovery y que plasmamos a continuación.

“Es increíble lo diferente que ella es hoy que hace semana y media”, dice con los ojos muy abiertos.

“El pelito le empieza a crecer, los ojos empiezan a abrirse más. ¡Qué ricura, mamá!”, añade como si tuviera de frente a su niña, y deja claro de forma inmediata que su deseo es que salga linda e inteligente a su mamá.

También -y aunque no lo dice de manera textual- su hija fue un salvavidas cuando en un momento de esta temporada veía que nada le salía bien. Su llegada le demostró que a veces es mejor disfrutar lo que hacemos y no forzar los resultados.

Por cierto, la niña ya tiene su “palito de golf”, y Campos no ve la hora en la que pueda ir con ella a practicar el deporte que tanto le apasiona.

¿Cómo te ha ido en este proceso de conocer y adaptarte a Paola Isabel?

PUBLICIDAD

Ha sido chulo, excepto anoche (de domingo a lunes). Anoche fue de todas las noches, de todas las noches en particular, la noche fue bien fuerte para ambos. Estamos en proceso de tratar de tener botellitas ahora y que mi esposa esté lactando un poco más. Pero ‘wow’, en verdad que es chulísimo. Ya entiendo lo que cuando los papás dicen: ‘Deja que tú tengas un hijo para que tú veas’. Esta sensación de que tú harías todo lo que sea por tu hija. Yo llevó nada más dos semanas y media y yo daría mi vida entera para que ella crezca bien y saludable. Ha sido una bendición y una chulería.

¿Cuáles son los más grandes temores que saltan en este momento?

Temor, claramente al ‘sudden infant death’ (muerte súbita del lactante). En todos los libros que leo ponen eso en cada oración... Dios mío. Esas cosas uno no las controla, no quiero ni pensar en eso. Mi mayor temor ahora mismo es que no se esté alimentando bien o algo así, pero yo sé que eso no es cierto porque mi esposa está haciendo un súper trabajo. Que se enferme y sin yo saber porque como no puede hablar como no puede decir si le duele la barriguita, si le duele la cabeza o si es que tiene fiebre... O sea mi mayor temor es que se enferme y no sepa cómo lidiar con la situación.

¿Cómo imaginas será Paola Isabel?

Cómo su mamá. Hermosa (dice esto con un suspiro). Estoy pompeado por verla a los cinco añitos porque veo a mis sobrinitas, lo hermosas que son desde chiquitas. Lo rápido que crecen, y ahora hablando cada una con su personalidad. ¿Cómo creo que será Paola Isabel? Tiene los ojitos oscuros, igual que su mamá y yo, así que no sabemos para donde va eso. Tiene unas clases de entradas como su papá (menciona mientras se quita la gorra que tiene puesta y muestra las entradas en su cabeza). Eso es lo único que yo digo: ‘No, señor, no me tires esa’ (suelta una risa cuando menciona este dato).

PUBLICIDAD

Háblanos de ese recibimiento familiar después de ganar el torneo y el nacimiento de la niña.

La realidad del recibimiento estuvo brutal y es exactamente lo que yo quería. Yo quería llegar y simplemente estar con mi familia. Sabía que íbamos a celebrar y eso. O sea, que ese primer día llegamos, estuve con mami, papi, mis hermanos, mi cuñado. Éramos la familia cercana, simplemente en la casa, disfrutando, contando la historia y yo con la beba. Mi esposa me había dicho desde la semana antes: ‘Estoy loca que llegues para hacerte así (dice mientras hace el ademán de soltar un bebé en otros brazos)’. Yo estaba más pompeado para eso. El recibimiento fue perfecto. Era verdaderamente lo que yo quería.

Rafa Campos aún no cree que se convirtió en papá: “Ha sido una bendición, qué chulería” El golfista puertorriqueño también repasó su carrera y dijo que el 2024 "ha sido el peor año". Aún así, celebra orgulloso su reciente triunfo en la parada del PGA Tour.

¿Cómo describirías este 2024?

Este 2024 definitivamente fue el peor año que yo he tenido como golfista profesional antes de la victoria. Definitivamente estaba muy cerca de perder mi trabajo, estaba en un estado mental muy muy mal. Solamente mi psicóloga y mi esposa saben lo que yo estaba pasando mentalmente en los últimos cinco o seis meses y hemos estado trabajando durísimo para ver cómo salir de ese huequito. Pero fue un año sumamente duro. Sin duda el año más difícil que yo he tenido en mi vida, y que se me dieran estas cosas así, todo en una misma semana, de ser el peor año de mi vida al ser el mejor año de mi vida. Es irónico como funcionan las cosas. En este punto, Campos explica que muchas personas le decían que en el golf todo puede cambiar en una semana. Sin embargo, su semana de suerte no acababa de llegar y a veces no ganaba dinero, y gracias a sus auspiciadores pudo seguir. Esto lo había sumido en mucha tristeza y desesperación. Entiende que cuando se enfocó en tratar de ganar y en los resultados, se le “olvidó jugar golf.

PUBLICIDAD

¿Cómo saliste de ese hoyo?

Eso se me debió a Dios y eso se me debió a mi hija porque es la primera vez que yo salgo a jugar golf sin pensar en el golf. Alguien me dijo: ‘¿Cómo lograste enfocarte en el golf?’. Yo le dije, no, al revés. ¿Cómo logré desenfocarme en el golf? Es increíble como yo estaba tan enfocado en el resultado, en querer hacerlo de cierta manera, que se me olvidó jugar golf. Esta vez en particular, mi enfoque estuvo solamente en mi hija y dándole gracias a Dios que mi hija estaba saludable y mi esposa estaba saludable. Estaba tan chulo jugar golf porque lo único que quería hacer era acabar esa semana, si se me daba bien si no se me daba, pues estaba bien. Mano, me disfruté el golf, no pensé en él y el golf estaba súper fácil. Como quien dice, disfruté de estar en el momento y a eso se debe la victoria.

Rafa Campos conversa con El Nuevo Día el lunes desde el gimnasio K2 Training & Recovery. (Ramon "Tonito" Zayas)

¿Cuáles son tus expectativas para el 2025?