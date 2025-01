Las sedes olímpicas de Los Ángeles se salvaron de los incendios forestales, pero la reconstrucción podría afectar la preparación de los Juegos

1 / 8 | FOTOS: La guagua Volkswagen que sobrevivió milagrosamente incendio en Los Ángeles. Preston Martin pensó que la guagua retro azul de Volkswagen en la que vivió durante un año mientras estaba en la universidad ya estaría destruida, considerando que la había estacionado en un vecindario de Malibú justo antes de que el incendio de Palisades arrasara la zona, pero quedó atónito al descubrir que el vehículo había sobrevivido. No solo eso, sino que una foto de la vibrante guagua, tomada por un fotógrafo de Associated Press, estaba circulando en televisión y en línea, brindando a los espectadores un poco de alegría. - The Associated Press