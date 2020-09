LeBron James aprueba la gestión de la sofbolista puertorriqueña Aleshia Ocasio en crear conciencia sobre la injusticia social y el derecho al voto desde su pequeña plataforma.

James tuitió un reportaje de ESPN que resalta la iniciativa de la integrante de la Selección Nacional de Sóftbol de Puerto Rico en a liga Athletes Unlimited, fundada el pasado marzo, para orientar sobre la injustica racial tras la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis el pasado mayo.

“Siendo una jugadora de softbol, no tenemos la misma audiencia o visibilidad que, por ejemplo, LeBron James pueda tener o otro jugador de la NBA o MLB. Pero podemos cambiar el mundo alrededor de nosotros”, dijo la joven egresada de la Universidad de Florida.

Ante la expresiones del artículo publicado durante la mañana del sábado, James tomó su cuenta de Twitter antes del quinto partido de la final de la Conferencia del Oeste entre los Nuggets de Denver y los Lakers de Los Ángeles para escribirle a Ocasio.

“Y esta es parte de la razón porque esto y otras cosas más creo para ti Aleshia, para no solo cambiar el mundo alrededor de ti, sino que también más del mundo que quizás pensabas no podías alcanzar” escribió James.

James y el resto de los jugadores y entrenadores han utilizado los reflectores de la NBA en la “burbuja” del Walt Disney World en Orlando para realizar declaraciones en momentos en que las exigencias por la igualad racial y por poner fin a la brutalidad policial resuenan fuertes por los asesinatos este año de Floyd y Breonna Taylor, más lo disparos a Jacob Blake.

Ocasio tendrá exposición en ESPN2 este fin de semana con la trasmisión de los últimos partidos de la temporada de Athletes Unlimited, único torneo de softbol activo este año tras las cancelaciones la Serie Mundial Colegial de Mujeres y los Juegos Olímpicos de Tokio, movidos para el verano de 2021.

Ocasio trabaja para la organización More Than a Vote, pertenece al comité de diversidad e inclusión en la liga profesional que juega, además de ayudar a su prometida, la armadora de la Washington Mystics en la WNBA Natasha Cloud, a fomentar el voto en las minorías.

En el artículo de ESPN, Ocasio relata como ha sido discriminada por el color de su piel durante su carrera como atleta.

“Sin importar el lugar que haya ido, he experimentado micro agresiones. He experimentado racismo sutil, también he experimentado prejuicios. Sí, es la reflexión del mundo y de Estados Unidos y cómo somos como país. Tenemos que ser, y es algo que he hablado en grupos, casi inmortales para poder ser promedio. Ese es el problema”, declaró.