Deportistas en Estados Unidos reaccionaros decepcionados y molestos después de que la fiscalía de Kentucky descartó el miércoles acusar de asesinato a los policías implicados en la muerte en marzo de la afroamericana Breonna Taylor, al imputar a un agente por cargos menores que no están relacionados directamente con la muerte de la joven.

La noticia generó una fuerte indignación en las calles de Louisville (Kentucky), la ciudad donde la joven de 26 años murió a tiros el pasado 13 de marzo después de que tres policías blancos entraran en su casa para llevar a cabo una orden de registro presuntamente en busca de estupefacientes, que no encontraron.

A continuaciones, reacciones de atletas de la NBA, WNBA y NFL.

LeBron James - estrella de los Lakers de Los Ángeles

“¡La persona menos respetada en la tierra es LA MUJER NEGRA! ¡Te prometo que haré todo lo posible para cambiar esto tanto como pueda y aún más! ¡AMOR a ustedes, REINAS de todo este país y más allá!”

“¡Me he quedado sin palabras hoy! ¡Estoy devastado, herido, triste, enojado! Queremos justicia para Breonna, pero se hizo justicia para las paredes de los apartamentos de sus vecinos y no para su hermosa vida. Me sorprendió el veredicto. ¡Absolutamente no, pero maldita sea, estaba y todavía estoy herido y con el corazón apesadumbrado! envío mi amor a la madre de Breonna, la familia y ¡amigos! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡¡Lo siento!!”

Dwyane Wade- exjugador de la NBA

“Querida Breonna, lamento mucho que la gente en el poder no haya logrado hacer esto bien. Te mereces mucho más. Tu vida importaba. Te merecías el brillante futuro que te esperaba. Seguiremos diciendo tu nombre. Seguiremos luchando en tu nombre”

Donovan Mitchell- armador del Jazz de Utah

“No tengo muchas palabras en este momento ... ¡pero todo lo que puedo decir es que estoy orando por la ciudad de Louisville ahora mismo!”

Michael Malone- dirigente de los Nuggets de Denver

“Se que hemos utilizado nuestra plataforma aquí para tratar de generar educación y una voz en muchos jugadores de nuestro equipo, sobre todo para exigir justicia para Breonna Taylor. No hemos obtenido esa justicia”

Jaylen Brown- alero de los Celtics de Boston

“Tenemos madres. Tenemos hermanas, sobrinas, tías. Y así como los hombres de color han experimentado casos traumáticos, las mujeres también. Este es un ejemplo de algunas de las cosas que le pasan a las mujeres en nuestro país. Así que queríamos estar junto a ellas, pero también dejar claro que no sólo somos nosotros. Creo que el futuro es femenino, así que es importante mostrarles a nuestras hermanas que nos importan. Es por eso que ha sido tan importante”

Colin Kaepernick, ex quarterback de la NFL y activista

"La institución policial supremacista blanca que nos robó la vida de Breonna Taylor debe ser abolida por la seguridad y el bienestar de nuestra gente. #BreonnaTaylor #SayHerName #AbolishThePolice ".

Lloyd Pierce - técnico de los Hawks de Atlanta

"No pretendo ser un experto en derecho, un experto en el sistema legal de cada estado. Lo que sí sé, lo que entiendo es cualquier ley, lo que sea que proteja (a la policía) en este caso y en muchos otros casos es difícil de comprender, difícil de entender. Si estas son las protecciones que tienen, tenemos un problema real. Se anticipó que esto no iba a suceder como debería. Eso ha sido probado con las noticias que recibimos hoy "

Layshia Clarendon- jugadora del Liberty de Nueva York en la WNBA

"¡Es por eso que la policía necesita ser desfinanciada y finalmente abolida! Esperamos una y otra vez una pizca de justicia, pero ¿por qué obtendríamos eso cuando el sistema está diseñado para proteger a las mismas personas que nos están asesinando y aterrorizando? Esto no es ''. t una manzana podrida, es un árbol podrido ".