Tokio. Rafael “Rafa” Campos debutará hoy en la noche en el golf olímpico de Tokio 2020, que se jugará en el campo Kasumigaseki, donde el boricua ya entrenó.

Campos dijo que el “inmaculado” campo de 7,500 yardas con “greenes amistosos” se presta para ganarlo con tarjetas entre 15 y 20 bajo par.

“Creo que ese va a ser el número ganador. Las condiciones van a estar muy buenas. Los ‘greenes’ están excelentes; lo que uno ve es lo que va a tirar. Creo que el promedio va a ser cuatro bajo par por día”, dijo el puertorriqueño.

Campos sale a jugar hoy a las 8:00 p.m. (hora de Puerto Rico) para su ronda inicial junto al africano Ashun Wu y al alemán Max Kieffer.

Campos también señaló que parte del campo le beneficia a su estilo de juego.

PUBLICIDAD

“En verdad hay muchos tiros con los ‘wedges’ (palo) con los que yo me siento cómodo. Y tenemos como cuatro hoyos que son largos. Los par 3 son largos y par 4 que hay que pegarle bien desde la salida. Mi distancia es buena para este campo. Me sentí muy bien allá afuera”, dijo Campos, quien tendrá como caddie a Erick Morales.

Un total de 60 jugadores verán acción en el torneo de cuatro días, incluyendo a estrellas del golf internacional como el irlandés Rory McIlroy y el estadounidense Justin Thomas. También jugará el campeón del Puerto Rico Open, el noruego Víctor Hovland.

Rory McIlroy es una de las estrellas del golf que participará en las Olimpiadas. (Matt York)

El torneo olímpico de golf se asemeja bastante al sistema de juego que Campos juega en la gira profesional de la PGA. De hecho, Campos dijo que había un ambiente de PGA en la ronda de práctica en Kasumigaseki.

La gran diferencia en el sistema de juego es que no hay corte de jugador luego de dos rondas. Los 60 jugadores terminarán el torneo con sus cuatro rondas anotadas en sus tarjetas.

Esa diferencia beneficia a todos los jugadores, pero sobre todo a los que no inician bien.

“Eso es sumamente positivo. En la PGA para ganar no tienes que jugar bien esos primeros dos días, pero tienes que hacerlo consistente. Este año en particular he tenido una racha comenzando que no ha sido ni cerca de lo que yo espero. El hecho de no tener corte es un alivio, quita presión. Puedes tener una mala ronda y tienes tres rondas para recuperar”, dijo.

En la rama femenina, Puerto Rico también contará con la participación de María Fernanda “Marifé” Torres.