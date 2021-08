Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 llegan a sus últimos tres días. En el caso de Puerto Rico, el clavadista Rafael “Rafa” Quintero y la golfista María Fernanda “Marife” Torres son los últimos en participar y ambos estuvieron activos anoche.

A continuación, los titulares de la noche del jueves y madrugada del viernes:

El clavadista Rafa Quintero avanza a la semifinal en 10 metros plataforma

Marife Torres completa su mejor ronda en el golf olímpico

Exjugadora de las Leonas de Ponce gana oro en voleibol de playa

El puertorriqueño Jack López impulsa dos carreras en la victoria de Estados Unidos en béisbol

El clavadista Rafael Quintero llega a su segunda semifinal olímpica

El clavadista boricua Rafael “Rafa” Quintero clasificó a las semifinales del evento de plataforma de 10 metros de los Juegos de Tokio 2020, en los que busca su segunda final olímpica consecutiva.

El atleta clasificó en el puesto número 12 de entre los 18 que pasaron desde la preliminar, en la que compitieron un total de 29 participantes. Totalizó 396.80 puntos. Las semifinales serán hoy, viernes, a las 9:00 de la noche, hora de Puerto Rico. Los mejores 12 atletas clasifican a la final.

El chino Yian Yang fue el mejor de esa etapa con 546.90 puntos, incluyendo dos puntuaciones perfectas en su primer salto.

Lee aquí la historia

El boricua Rafa Quintero se prepara para uno de sus clavados en la ronda preliminar.

Marife Torres registra su mejor actuación en la tercera ronda

Recuperada de una aciaga segunda ronda, la golfista puertorriqueña María Fernanda “Marife” Torres culminó la tercer vuelta del torneo de femenino de los Juegos de Tokio con su mejor actuación hasta el momento tras firmar una tarjeta de 70 golpes, uno bajo par.

La atleta se encuentra ahora en la posición número 51, empatada con otras tres jugadores. Acumula 220 toques, siete sobre par.

Mira aquí más detalles

Marife Torres ocupa la posición 51. (Ramón "Tonito" Zayas)

April Ross, exjugadora de las Leonas de Ponce, gana oro en voleibol de playa

La voleibolista estadounidense April Ross consiguió este jueves en la noche el elusivo oro olímpico y le dio una parte de ese metal a Puerto Rico y su Voleibol Superior Femenino.

La exjugadora de las Leonas de Ponce en el voleibol de cancha en la década del 2000 ganó el oro del voleibol playero de Tokio 2020 junto a Alix Klinsman al vencer 2-0 a la pareja de Australia de Mariafe Artacho del Solar y Taliqua Clancy.

Ha sido un largo camino para Ross desde su participación de tres años con las Leonas entre el 2004 y 2006. Pero el tiempo no le hizo olvidar las experiencias que ganó en la Ciudad Señorial, en donde tiene sede el equipo de las Leonas y su cancha Salvador Dijols.

Mira aquí la historia

April Ross (izquierda) posa con la medalla de oro del voleibol playero junto a su compañera Alix Klinsman.

El boricua Jack López impulsa dos carreras y Estados Unidos pasa al partido de la medalla de oro en béisbol

Eddy Álvarez se convirtió en el tercer estadounidense con medallas en los Juegos Olímpicos de verano y de Invierno cuando Estados Unidos superó el jueves por 7-2 al campeón vigente Corea del Sur para avanzar al partido por el oro frente al anfitrión, Japón.

De origen cubano, el ex patinador de velocidad y ahora infielder lloró en la banca luego del último out, mientras sus compañeros le daban palmetadas en la espalda, abrazos y apretones de mano.

“Pues sí, me puse a llorar porque el sacrificio ha sido enorme”, dijo Álvarez. “Aún no me lo creo. Sé que aún la tarea está incompleta. Una de las razones por la que vine fue redención, ganar una medalla de oro”.

Lee aquí más detalles

El boricua Jack López (7) y Eddy Alvarez (2) celebran el triunfo de Estados Unidos para pasar al partido por la medalla de oro. (Sue Ogrocki)

