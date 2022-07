Eugene, Oregón. Los pueblos de Bayamón y Naranjito son vecinos. Sin saber, sin conocerse, dos grupos de personas representativas de ambos municipios habían estado sentados uno cerca del otro en las gradas del Estadio Hayward Fields durante este Mundial de Atletismo en esta ciudad.

Fue muy sopresivo para ellos cuando se dieron cuenta.

“¿De Bayamón?”, le preguntó el naranjiteño Abner Rivera a Migdalia Sanfeliz Rivera, de Bayamón. “Pues yo soy de Naranjito, del pueblo del voleibol”.

A lo que Sanfeliz Rivera le respondió: “No. El pueblo del voleibol es Corozal”.

Al menos a los dos les une la boricua Jasmine Camacho-Quinn, a quien vinieron a ver en este Campeonato Mundial. La vallista debutará el sábado en la tarde en las preliminares.

Rivera se ha ‘enfiebrado’ con Camacho-Quinn desde que la vio ejecutar casi a la perfección y con resultados de oro y de record olímpico en Tokio 2020 y desde Naranito llegó, luego de hacer una escala en California para recoger a su hija Li Abneli y al yerno Wilson Morales, para ver en persona a la atleta boricua.

PUBLICIDAD

“Soy fanático de Jasmine desde que ganó oro en Tokio. Luego la fui a ver a Carolina (Clásico Primaveral de Carolina) en marzo, en donde le regalé una bandera de Puerto Rico en madera y me hice una foto con ella. La fui a ver en Ponce (Clásico Internacional de Puerto Rico). Y ahora estoy aquí porque tengo fe de que baje de 12.20 (segundos)″, dijo Rivera señalando un posible récord mundial de la boricua.

Sanfeliz Rivera reside en Carolina del Sur y hasta acá vino a ver a Camacho-Quinn, quien es natural de ese mismo estado, así como apreciar el atletismo que creció viendo con su familia.

“Viajamos lejos, pero siempre me ha encantado el pista y campo desde que estoy en escuela superior, en donde mis hermanos participaban en 800 metros y en la jabalina. Sigo la Liga Diamante por televisión y por eso estoy aquí”, reveló Sanfeliz Rivera.

Dentro del grupo había otra historia reveladora: la de Wilson Morales, de Bayamón y quien tiene una conocida compañía de cronometraje de medición de atletismo llamada Tiempo de Llegada y aquí, en el estadio Hayward Fields, está viviendo una experiencia de aprendizaje con el sistema de relojes, cámaras y sensores que usa la World Athletics: el sistema de tecnología Seiko.

“Estoy aquí para ver primero toda esta adaptación de la tecnología. Es otra visión. Y me quiero disfrutar también la ejecutoria de los atletas, que está a otro nivel. A muchos de los que están aquí he tenido la oportunidad de cronometrarlos o han estado en eventos en que he estado. Pero al verlo desde afuera se ve de otro nivel”, dijo el también exatleta de la Liga Atlética Interuniversitaria con la Universidad de Puerto Rico en Bayamón.

PUBLICIDAD

Alrededor del grupo de naranjiteños y bayamoneses no podía faltar los turistas deportivos de Atoprico, que trajeron a 48 personas desde Puerto Rico para ver el Mundial desde el viernes, 15 de julio, día inaugural, hasta que se apaguen las luces en el estadio este domingo.

Dos de los miembros, el expresidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, el camuyano Luis Rivera Toledo, y el ex presidente del Comité de Fondismo, el coameño Osvaldo Rojas, van a terminar presenciando 10 días de competencias y a muchos de los más de 1,500 atletas que compitieron en la pista, el campo y la carretera.

Además vieron a muchos más boricuas en las gradas que viajaron independientemente desde Estados Unidos.

“He visto boricuas que han venido de Seattle, de California. Hay un paquetón más por ahí”, dijo Rivera Toledo.