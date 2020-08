LOUISVILLE, KY. (AP). - Los dos minutos más rápidos de los deportes también serán los más tranquilos en la historia del Kentucky Derby.

Churchill Downs eliminó a principios de este mes los planes que tenía para que 23,000 fanáticos enmascarados y distanciados físicamente asistieran a la carrera del sábado que es parte de la Triple Corona del hipismo. El evento fue reprogramado para esta fecha debido a la pandemia del coronavirus. Será la primera vez que no se permitirá la asistencia de espectadores a la carrera.

Eso significa que este año no se producirá la icónica escena de los pura sangre dando vuelta en la primera curva del óvalo frente a unas abarrotadas gradas debajo de los emblemáticos Twin Spires del edificio. Tampoco habrá un desfile mujeres con sombreros grandes y coloridos ni hombres exhibiendo brillantes trajes y muchos bebiendo julepes de menta con el famoso bourbon de Kentucky mientras animan a Run For The Roses.

Pero la buena noticia para los fanáticos del Derby es que habrá una carrera.

El Derby ha seguido a otros deportes y eventos al celebrarse sin fanáticos, incluido el Belmont Stakes celebrado el pasado junio, pero el escenario inusual para el evento principal de la Triple Corona ha sido difícil de entender para algunos, incluidos los jinetes acostumbrados a preparar caballos para grandes multitudes.

“Definitivamente no será su Derby normal”, dijo el entrenador y nativo de Louisville, Brad Cox. “Siempre es un fin de semana que esperamos, de hecho, toda la semana previa”.

“Es una semana increíble, como un festival de carreras. Obviamente, sin fanáticos, será definitivamente algo que nunca antes hemos experimentado “.

Para una región que ha lidiado con el levantamiento de la sociedad por el malestar del abuso policiaco y el racismo sistémico, además de la pandemia este verano, la ausencia de fanáticos en el Derby es otro golpe.

Ha habido más de tres meses de protestas en Louisville pidiendo el arresto de la policía que disparó y mató a Breonna Taylor el 13 de marzo en una redada de narcóticos a primera hora de la mañana. No se encontraron drogas. Una manifestación la semana pasada cerca de la pista histórica resultó en 64 arrestos.

Y podría haber más protestas esta semana.

Al anunciar la decisión de no permitir a los fanáticos, el presidente y director ejecutivo de Churchill Downs, Kevin Flanery, reconoció que la ciudad “está pasando por muchas cosas en este momento” y que “mucha gente” está sufriendo. Dijo que la pista quiere participar en discusiones sobre igualdad y justicia y que el Derby generalmente ha sido un evento unificador.

“Desafortunadamente, dado a como está todo ahora, no podemos hacer eso este año”, agregó Flanery. “Pero ese diálogo continuará”.

Luego están los desafíos económicos.

Todos los años el Kentucky Derby produce una imagen como esta, icónica, de los ejemplares corriendo frente a una abarrotada grada en el Churchill Downs. Este año eso no sucederá. (Darron Cummings)

Louisville Tourism estimó un ingreso de $400 millones para la temporada de dos semanas del Derby, el que incluyó la carrera de Kentucky Oaks para potras el día anterior. Luego vino en marzo el aplazamiento del evento cuya fecha original era el primer sábado de mayo. Suspendido por primera vez desde 1945 a el fin de semana del Día del Trabajo, el cambio llevó a que numerosos eventos fueran reprogramados antes de ser finalmente cancelados por la pandemia.

Churchill Downs nunca consideró cancelar el Derby, pero insistió en tener fanáticos en las gradas y bajo un cuadro de pautas de seguridad recomendadas por los funcionarios de salud pública. Esos planes fueron fluidos, ya que la pista anunció un plan de 62 páginas a principios de este mes que eliminó las opciones de espacio interior y solo para estar de pie, con la asistencia limitada al 14% de la capacidad de las tribunas y palcos.

Pero la pista finalmente anunció que no habrá espectadores en absoluto, borrando un lucrativo flujo de ingresos que sostuvo a muchos negocios durante todo el año.

“Es realmente triste para la gente trabajadora que vive en Louisville”, dijo el entrenador del Salón de la Fama, Bob Baffert. “Este evento representa para muchos su gran entrada del año. Cuentan con esto. Lo siento por las personas que realmente dependen de él para obtener ingresos”.

Los negocios se reinventan

Las empresas, no obstante, están tratando de aprovechar al máximo una situación difícil.

Teniendo en cuenta las paradas y reinicios que se han producido desde marzo, algunos ven oportunidades en las celebraciones que tendrá en sus casas los seguidores del Derby. El fin de semana del Día del Trabajo marca de manera no oficial el cierre del verano.

El presidente y director gerente de Liquor Barn, Jonathan Blue, cuya cadena estatal también fue proveedor exclusivo de cigarros a Churchill Downs para la semana de Derby, ya ha notado un repunte en las ventas de licores y cigarros.

“Lo más importante para nosotros ha sido atender a nuestros clientes cuando no pueden llegar a un bar o restaurante”, dijo Blue, “especialmente los bares, que todavía están muy restringidos en la región”.

“La gente quiere ir a algún lugar y hacer algo, especialmente cuando hace buen tiempo. Estamos reemplazando eso ahora mismo y satisfaciendo las necesidades de la gente”.

Mientras tanto, Louisville Tourism ha recibido numerosas respuestas de los planes de restaurantes y atracciones locales para la semana del Derby que van desde degustaciones de bourbon hasta cruceros en barco por el río y recorridos por granjas de caballos. Un restaurante, Proof On Main, tiene una promoción llamada Derby for Good que ofrece paquetes para llevar a casa que incluyen un kit de julepe de menta. Las ganancias se destinarán a la Iniciativa LEE que brindará ayuda en varios frentes, incluidos los trabajadores de restaurantes y los restaurantes propiedad de personas de la raza negra en el sur.

Milliner y Kenzie Kapp, nativa de Louisville, expandieron sus coloridas creaciones de sombreros para incluir máscaras a juego e insinuaron usar una combinación a pesar de que no se pueda asistir al Derby. La exclusión de los fanáticos no ha cambiado su enfoque optimista, señalando que la carrera sigue siendo un evento.