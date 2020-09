En la vida, las oportunidades llegan para aprovecharlas. Pregúntele a Manuel Franco.

Eso es lo que ha hecho el jinete carolinense con su caballo Tiz the Law, quien bajo su monta ha sido un ganador de carreras de Grado 1 desde dosañero y que ha crecido como ejemplar de alto nivel ahora con 3 años para convertirse en el mejor equino de la temporada y el favorito para ganar este sábado el Kentucky Derby.

Y Franco está teniendo esa gran oportunidad sin haberla buscado.

“Ser el jinete de Tiz the Law me llegó como a un pelotero que le llega un jonrón que no se busca”, dijo el aficionado al béisbol.

PUBLICIDAD

Muchos se preguntan cómo Franco, de 26 años, con poca experiencia en carreras de la Triple Corona, terminó arriba de Tiz the Law, un caballo que describen como superior a los de su clase y que tal vez necesitaría de un jinete más experimentado para ganar la carrera más importante de Estados Unidos.

Pero Franco ha callado las críticas guiando a Tiz the Law a victorias en todas sus pruebas de Grado 1 o 2, como el Belmont Stakes el pasado junio, ante rivales buenos, algunos de los cuales también correrán en el Derby. El carolinense simplemente ha sabido apretar los botones correctos.

“ Ser el jinete de Tiz the Law me llegó como a un pelotero que le llega un jonrón que no se busca ” Manuel Franco

“Conozco a ese caballo bastante”, explica Franco, quien suma cinco triunfo en seis carreras sobre el lomo de Tiz the Law, siendo su única derrota en el 2019, durante la temporada de dosañero del equino.

Franco, quien hace carrera en los circuitos de Nueva York, reveló que el caballo niuyorquino no se lo asignaron a él para debutarlo como dosañero en el 2019. Esa asignación la tuvo el veterano jinete venezolano Junior Alvarado en el más antiguo hipódromo de la ciudad, el de Saratoga, el 8 de agosto. Alavarado guió a Tiz the Law a ganar el debut con cuatro cuerpos y medio de ventaja.

El galopador Heather Smullen acaricia a Tiz the Law mientras lo saca para una corrida de práctica en Churchill Downs a días del Kentucky Derby. (Darron Cummings)

Pero Alvarado ‘se bajó’ de la monta de Tiz the Law para la segunda carrera del ejemplar, ésta en el clásico Champagne en Belmont Park el 5 de octubre, y eligió en vez montar en ese evento a Green Light Go, un caballo al que había debutado ganando en junio, agregó Franco.

PUBLICIDAD

Sin jinete para el clásico Champagne, el entrenador de Tiz the Law, Barclay Tagg, se comunicó el agente boricua Ángel ‘Junior’ Cordero, que representa a Franco y quien era entonces agente del también carolinense John Velázquez, ya para entonces un miembros de Salón de la Fama con cuatro victorias en carreras de la Triple Corona.

Franco reveló que Tagg le habló de unas especificaciones del jinete que buscaba al ‘Rey de Saratoga’, como llaman a Cordero.

“Le dijo: ‘quiero un jinete joven para mi caballo joven’”, contó Franco, entonces de 25 años.

Velázquez ha dicho a medios de Estados Unidos en los días previos al Derby que él nunca pidió la monta de Tiz the Law y que le dijo a los dueños y a Tagg que estaría disponible solo si algo sucedía con la monta.

“Eso fue lo único que dije”, comentó Velázquez al Daily Racing Form.

Tagg también dijo al Daily Racing Form que escogió a Franco porque creía que era un jinete que se mantendría con la monta si el caballo no le rendía bien en alguna carrera.

Franco añadió que Cordero no le dijo que la monta era suya, sino que supo que se la habían asignado cuando vio las inscripciones para la clásico Champagne el 5 de octubre.

Lo constatable es que Franco condujo a Tiz the Law en el Champagne y que superó nada más que a Green Light Go y Alvarado por cuatro cuerpos luego de una mala salida y de encontrar tráfico en la ruta.

PUBLICIDAD

“Ahí el entrenador (Tagg) me dijo que iba a estar montando al caballo en adelante”, destacó Franco.

Todo eso después de una primera experiencia con Tiz the Law que fue complicada, pero en la que el caballo le respondió a sus comandos. Según relató, Tiz the Law pisó mal al arranque, y cayó detrás de caballos en el cuarto de milla de la prueba a una milla de distancia. Franco tuvo que aguantarlo y posicionarlo. Doblando la curva hacia la meta, el boricua encontró un espacio, lo atacó, y Tiz the Law respondió despegando en la recta, como se ha convertido en su sello de fábrica.

“ A mí me impresionó en el Champagne. Una vez el caballo se tranquilizó y le pedí, él respondió. Me sentí que tenía caballo debajo de mí y que era cuestión de que aprendiera; porque era un potro, y que iba a seguir mejorando ” Manuel Franco

“A mí me impresionó en el Champagne. Una vez el caballo se tranquilizó y le pedí, él respondió. Me sentí que tenía caballo debajo de mí y que era cuestión de que aprendiera; porque era un potro, y que iba a seguir mejorando”, recuenta Franco.

Tiz the Law, recibiendo un baño tras su práctica, ha ganado cinco de seis carreras bajo la monta de Manuel Franco. (Darron Cummings)

Los resultados de Franco y Tiz the Law han ido mejorando carrera a carrera luego de un traspie en su tercer compromiso como dosañero, éste en la pista de Churchill Downs en donde, precisamente, se corre el Derby el sábado.

Luego de un tercer lugar para cerrar su temporada de dos años, Tiz the Law y Franco están invictos como tresañeros en cuatro salidas, todas en carreras de grado, siendo la última en el Travers Stakes en Saratoga el mes pasado. Allí, a 1 y 1/4 de milla, Tiz the Law impresionó y solidificó su favoritismo para el Derby, que se corre a 1 1/16 de milla.

“Ahora este caballo está mejor que para el Travers. Está fuerte, maduro. Sabe a lo que va”, dijo Franco.