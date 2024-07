Marcados de por vida: Flor Meléndez, Sara Rosario y otras figuras del deporte recuerdan cómo fueron impactados por los Juegos Panamericanos de San Juan 1979

De la frustración al éxito como dirigente

“El Equipo Nacional fue un reto que me propuse en 1972 cuando dos días antes de salir para las Olimpiadas de Múnich, yo estaba en el equipo, y un día antes ya no estaba” , repasó Meléndez al contar una historia que ya ha revelado, pero que todavía le entrecorta la voz al recordar que la frustración lo llevó a desaparecerse de su casa en Santurce para meterse en el campo en Cidra a organizar sus pensamientos.

“Los Juegos Panamericanos me abrieron la puerta porque era la primera vez que salía de Puerto Rico. Me dieron la experiencia. Aprendí que los equipos no podían entrenar en Puerto Rico porque habían muchas distracciones aquí, y por eso siempre nos íbamos a entrenar a Argentina o a Brasil, y gracias a eso se me abrieron las puertas. Se lo debo al baloncesto y a los Juegos Panamericanos”.