Encabezados por una de las figuras propulsoras del deporte de más influencia desde el pasado siglo, José Julián Álvarez, y otras personalidades contemporáneas como el dirigente de los Red Sox de Boston en las Grandes Ligas, Alex Cora, el Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño celebró este domingo su ceremonia de exaltación número 59 en un hotel de San Juan.

La Clase 2023 también incluyó además al otrora escolta de la Selección Nacional de Baloncesto, y exdirigente del combinado boricua Eddie Casiano, al también exbaloncelista Roberto “Bobby” Ríos, y a la exjugadora y excapitana de la Selección Nacional femenina, María del Carmen “Cuca” Cordovez.

También destacó quien fue un referente del voleibol en Puerto Rico, Eva Cruz, estrella de la Selección Nacional femenina y una de las primeras en hacer carrera en ligas profesionales en el exterior, específicamente en España. Cruz también se destacó como baloncelista e incluso integró la Selección Nacional en ese deporte.

“No pensé que me iba a emocionar, pero estoy emocionado”, dijo Cora durante un breve discurso al ser exaltado, y que arrancó aplausos de los presentes. “A mi familia y mis amistades les doy las gracias porque me vieron crecer, me vieron triunfar, me vieron fracasar y me vieron pararme. Y gracias a Dios aquí estoy parado. Mi historia no se la tengo que ocultar a nadie. Le he dado muchos triunfos a Puerto Rico, y también le fallé a Puerto Rico. Pero estoy aquí de frente con la cabeza en alto”, añadió Cora.

PUBLICIDAD

En el 2018, Cora se convirtió en el primer dirigente puertorriqueño en ganar un título de la Serie Mundial al lograr la gesta con los Red Sox. Pero salió de Boston por mutuo acuerdo previo a la temporada 2020 por su rol en el escándalo de robos de señales de los Astros de Houston en el 2017, cuando trabajaba como coach de banca de la novena tejana. Cora regresó a los Red Sox en el 2021 tras cumplir su temporada de suspensión en el 2020.

El grupo de nueve exaltados al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño, como parte de la Clase 2023. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

El discurso de Cora fue antecedido por un instante jocoso y simpático de su parte. Mientras el periodista Pedro Carlos Lugo leía su semblanza con sus logros, comenzó a hablar sobre su años como jugador activo en las Mayores, y cuando se aproximaba a decir su promedio de bateo de por vida, Cora gritó desde el fondo del salón que no lo dijera.

Cora, quien bateó .243 de por vida en 14 temporadas en Grandes Ligas, fue escoltado a recibir su reconocimiento por Manuel Santos, uno de sus primeros mentores y a quien escogió para acompañarlo en la ceremonia, según dijo, en representación de su difunto padre, José Manuel “Macuco” Cora.

“Yo creo que eso es parte del proceso que yo tengo que pasar”, contestó Cora en un aparte con El Nuevo Día, al preguntársele por qué sacó a colación su situación con los Astros de 2017, y que Grandes Ligas reveló en un informe a inicios de 2020. “Mucha gente piensa que el 2020 fueron unas vacaciones, forzadas, pero vacaciones, y que no la pasamos mal, que no sufrimos lo que sucedió. Y como dije en el 2021 después de un juego de playoffs, yo puse a toda esta gente (su familia) en una posición pésima. Ellos no sabían lo que pasó, no sabían lo que estaba pasando cuando todo eso, y no sabían lo que venía. Y pues, cosas del destino… estar en casa en el 2020 fue sumamente importante por todo lo que estaba sucediendo, pero a la misma vez no era lo que queríamos como familia. Ellos querían verme trabajar. Y pues, ellos pagaron el precio, y yo fui injusto con ellos porque ellos no tenían que pagarlo. Y se lo sufrieron, pero ahora gracias a Dios estamos de regreso como grupo, como familia en lo que nos gusta”, agregó refiriéndose a todo lo que tenga que ver con deportes.

PUBLICIDAD

De hecho, en un momento de la ceremonia de exaltación Cora recordó durante su breve mensaje, y mencionando al otrora pívot de la Selección Nacional de baloncesto José “Piculín” Ortiz, quien estaba entre los presentes, que en ocasión de un evento internacional donde jugó Puerto Rico, eran las 2:00 de la madrugada y su familia estaba en su casa gritando a esa hora “¡qué grande eres Piculín!”

“Sé que ellos viven sumamente orgullosos de mí, pero a la misma vez yo vivo más orgullosos de ellos por lo que han tenido que pasar. Se lo han gozado, han sufrido, y están gozando otra vez, y eso me llena y me gratifica”, dijo a El Nuevo Día instantes después de saludar a sus múltiples familiares que lo acompañaron a la actividad, y de colocar sobre los hombros de su madre, Iris Amaro, la esclavina que lucieron todos los exaltados con la leyenda escrita de “inmortal”.

“Uno se pone a reflexionar y a pensar, ¿qué puedo hacer para sacarle provecho a esta situación? Y donde me paro lo utilizo como un ejemplo de que cometemos errores pero sí te puedes levantar, sí puedes ser exitoso otra vez, sí puedes demostrarle a tus hijos que eres vulnerable. Mis hijos van a crecer en esto, saben lo que está pasando. Se lo han sufrido y me he dado a la tarea de que cuando tengo la oportunidad de usar una plataforma, dejar saber que uno comete errores pero tiene oportunidad de reivindicarse. O no esa no es la palabra, porque eso siempre va a estar detrás de uno. Esa nube va a estar encima de uno, pero (que hay oportunidad de) poder hacerlo bien. Y aprovechar lo que te está dando Dios, lo que te está dando la familia, lo que me está dando el juego... pues eso es lo que trato de hacer”.

PUBLICIDAD

El grupo de exaltados este año incluyó también al exgimnasta Luis Rivera, miembro de los recordados “Golden Boys”. También figuró el expelotero de Grandes Ligas, Luis “Torito” Meléndez, recordado también como coach y dirigente, y quien tuvo a cargo el mando del recordado ‘Dream Team’ de los Senadores de San Juan que arrasaron ganando invictos la Serie del Caribe de 1995 en suelo boricua, un equipo repleto de estrellas que en ese entonces brillaban en las Grandes Ligas, incluyendo a Bernie Williams, Carlos Baerga, Juan “Igor” González, Rubén Sierra, entre otros.

También fue reconocido como inmortal el veterano periodista y escritor Jesús “Chu” García, quien antes de convertirse en director del periódico El Nuevo Día, fue editor deportivo del mismo diario.

/

En su discurso, Casiano recordó a sus mentores.

“Esta es de las pocas actividades que he podido compartir con mi mamá, que está en su cumpleaños. Es un orgullo ser parte de este grupo. La vida mía no ha sido fácil en el deporte. Muchas altas y bajas. Ahora a los 50 años puedo entender muchas cosas que como nene no entendía, como cuando Papo Loubriel me sacó de muchos sitios que no tenía que estar”, dijo Casiano, quien agradeció también a otros mentores y coaches como Rafael “Chino” Torres y el veterano Flor Meléndez.

“Muchas de las cosas que llevo hoy día, que soy explosivo como coach, se las debo a Flor”, agregó provocando risas. “Este es un momento histórico y apreciado por mí”.

“Esto es algo que cuando uno es pequeño uno no sabe que esto va a llegar. Y al verlos de frente, se pone uno sentimental, porque yo no esperaba esto. Voy a seguir peleando en la cancha, y haciendo todo lo que hago, pero con mucho respeto”, sentenció Casiano.