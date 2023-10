Caguas- No es tan fácil reunir a las glorias del béisbol puertorriqueño Orlando “Peruchín” Cepeda, Roberto Alomar, Iván “Pudge” Rodríguez y Edgar Martínez en un mismo lugar.

De hecho, nunca había ocurrido hasta la noche del jueves en el Valle del Turabo.

Cuatro de los cinco boricuas exaltados al Salón de la Fama del Béisbol, acompañados por el también inmortal cubano y adoptado por la isla Atanasio “Tany” Pérez, se unieron por primera vez para una cena benéfica y conversatorio especial organizado por la Fundación Criollos 13 en el salón de actividades del Centro de Bellas Artes de Caguas.

El primer puertorriqueño que fue incluido en el recinto en Cooperstown, Roberto Clemente, y quien fue exaltado póstumamente en 1973 tras su trágica muerte en un accidente de avión el 31 de diciembre de 1972, estuvo representado en la ceremonia por su hijo Luis Roberto Clemente.

PUBLICIDAD

La Fundación Criollos 13 es presidida por el cagüeño y dirigente de los Red Sox de Boston, Alex Cora. Junto con el dueño del conjunto, Raúl Rodríguez, y el gerente general criollo Jesús “Motorita” Feliciano, organizaron la velada.

“Es sencillo. Tener a seis salones de la fama de los 342 aquí... y deben ser siete porque es una injusticia a mi hermano Carlos Delgado. Tenerlos en un mismo salón, esto no está pasando en ningún lado del mundo”, dijo Cora a los presentes antes del conversatorio.

Cepeda ingresó al Salón de la Fama en 1999; Pérez en el 2000; Alomar en 2011; Rodríguez en 2017; y Martínez en 2019.

Para los agraciados que asistieron a la actividad, fue una noche de risas y atención absoluta a las palabras de las leyendas en tarima mientras recordaban sus mejores momentos en las Mayores y en la pelota puertorriqueña, más anécdotas, durante 40 minutos. El ameno conversatorio fue moderado por los periodistas Normando Valentín, de WAPA, y Esteban Pagán Rivera, quien es editor de Deportes de El Nuevo Día.

/

Inicios del “Baby Bull”

Cepeda, de 86 años, jugó 17 temporadas en las Mayores con los Giants de San Francisco, Cardinals de San Luis, Braves de Atlanta, Athletics de Oakland, Red Sox de Boston y Royals de Kansas City.

El apodado “Baby Bull” fue Novato del Año de la Liga Nacional 1958 con los Giants, Jugador Más Valioso de la Nacional en 1967 y 11 veces Jugador Todo-Estrella.

Junto con Clemente, son considerados como parte de peloteros que abrieron las puertas a los latinoamericanos en las Mayores.

PUBLICIDAD

Cepeda recordó el racismo que vivió cuando se mudó a Estados Unidos para jugar en el mejor béisbol del mundo, y sin hablar inglés.

“Me crié en el béisbol con mi papá. Fue un honor bien grande seguir los pasos de mi padre. Recuerdo cuando mi padre firmó en la liga de color. Le dijeron a mi mamá que no me dejaran ir a Estados Unidos por el racismo. Roberto (Clemente) dijo que me dejaran ir porque tenía la habilidad. Yo no le tenía miedo a nada. No sabía lo que era el racismo. Ir con 17 años, sin saber inglés, fue un reto y lo hice”, contó Cepeda.

Cepeda rememoró cómo lo sacaban de los restaurantes en Estados Unidos por su color de piel, además de que respondía con “gracias” a los insultos racistas que recibía al no entenderlos.

“Mi madre me daba el ejemplo de que fue a la universidad. Pero yo quería ser pelotero. Todos los que estamos aquí (en tarima) somos superdotados. El pelotero nace. Si quiere ser doctor o abogado, vas a la universidad. Nací con las habilidades (de jugar béisbol) y las desarrollé. Soy dichoso. Viví del béisbol”, apuntó.

Los 20 años del campeonato de “Pudge”

Rodríguez llegó al encuentro un día después de cumplirse los 20 años de haber ganado su única Serie Mundial con los Marlins de Florida en seis partidos contra los Yankees de Nueva York.

El vegabajeño, de 51 años, llegó a los Marlins con un pacto de un año luego de convertirse en una estrella de las Mayores con los Rangers de Texas en sus primeras 13 temporadas, ganando el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1999, 10 Guantes de Oro consecutivos, Bates de plata y apariciones al Juego de Estrellas. En total, ganó 13 Guantes de Oro.

PUBLICIDAD

“Le doy gracias a Dios por los muchos premios que gané en mi carrera pero ganar la Serie Mundial es lo mejor que hay”, declaró Rodríguez.

“Es un esfuerzo desde el día uno en los entrenamientos (spring training) con 38 juegos para luego jugar 162 partidos, día y noche, en casa y en la carretera, con o sin la familia. Llegar a los playoffs y lograr todo en una temporada. Hay mucha gente que no sabe el esfuerzo que uno tiene que hacer. Fue algo bien bonito”, recordó.

En esa temporada, Rodríguez manejó una rotación encabezada por Josh Beckett, Dontrelle Willis, Brad Penny y A.J. Burnett.

“Fue un año superbueno para nosotros. Fui solamente el único jugador firmado por los Marlins ese año”, recordó el apodado “Pudge”. “Casi todo el staff era el mismo. Me dieron la oportunidad de venir y ayudar a los muchachos jóvenes, de conocerlos y hablar con cada uno individualmente. Fue bueno para ellos porque yo tenía la experiencia desde 1991. Tuve la oportunidad de catchear a Nolan Ryan, Kenny Rogers, Kevin Brown. Aprendí de ellos de cómo llevar el juego”, abundó.

“Me siento bien contento al recordar eso porque ese año le bajé dos puntos a la efectividad a los iniciadores, comparado al año anterior. Fue por la comunicación, por hablar de las zonas de strike, que hay que usarlas mucho. Fue la parte clave”, añadió.

Disfrute del juego

Alomar, de 55 años, es considerado uno de los mejores jugadores en segunda base en la historia de las Grandes Ligas, con 10 Guantes de Oro, máxima cantidad histórica en la intermedia.

PUBLICIDAD

¿Cómo hacía las grandes jugadas que asombraban a sus seguidores?

“Todavía no lo sé”, se sinceró el salinense, ganador de dos Serie Mundiales con los Blue Jays de Toronto.

Alomar y Martínez formaron parte del equipo de 1995 que jugó en la Serie del Caribe en San Juan, ganando el torneo de forma invicta. (Josian Bruno Gómez)

“Tuve una habilidad de jugar béisbol. Trabajé duro todos los días. Creía en mi talento. Le digo a la juventud, lo mejor que se tiene en la vida es hacer lo que amas. Amo el béisbol y lo sigo amando. No sé cómo hacía las jugadas. Sé que las hacía. No hay como explicarlo. Iba a disfrutar y dejar lo mejor de mí en el terreno, hacer lo mejor para que mi equipo ganara”, añadió.

Alomar fue 12 veces Jugador Todo Estrellas y se agenció cuatro Bates de Plata.

Señor bateador designado

Martínez, de 60 años, revolucionó la posición de bateador designado en sus 18 temporadas en los Mariners de Seattle. Su impacto fue tan profundo que el nombre del premio a la posición lleva su nombre. Desde 2020, la posición de bateador designado está en ambas ligas.

“Creo que hoy en día es más valioso tener a un bateador designado, ya que el pitcheo ha sido dominante en los últimos cinco años. Al fanático le gusta ver el juego donde hay pitcheo, defensiva, estrategia, pero la ofensiva es lo que realmente el fanático quiere ver”, señaló Martínez.

“En estos años que el pitcheo ha dominado, es la razón porque están (los bateadores designados) en las dos ligas y no va a cambiar. Son gran parte del juego y también extienden la carrera de un pelotero. Tuve una buena carrera con las rodillas que tenía”, continuó.

PUBLICIDAD

Martínez indicó que entrenó su vista durante su carrera al padecer de estrabismo en sus ojos.

En el tema del bateador designado, Cepeda interrumpió para destacar que cuando los Red Sox los llamaron para contratarlo en 1973, le ofrecieron el puesto de bateador designado sin él tener conocimiento de la posición.

“Cuando me dijeron, rápido dije que sí porque yo bateaba. Aunque tenía las piernas malas, podía correr. Caminaba a las bases. Con Kansas City (1974) di como tres triples que fueron dobles”, comentó para provocar risas en los presentes.

Agradecido con Puerto Rico

Pérez, de 81 años, aprovechó la actividad para agradecer la cordialidad de los puertorriqueños cuando llegó a la isla, convirtiéndose en un hijo adoptivo.

En las Mayores, formó parte de la temible “maquinaria roja” de los Reds de Cincinnati durante los años setenta, ganando las Series Mundiales en 1975 y 1976. La alineación estuvo compuesta por Pérez, Pete Rose, Johnny Bench, Joe Morgan, Dave Concepción, George Foster, César Gerónimo y Ken Griffey, padre.

“Todos querían ganar. Nosotros nunca nos sentíamos que estábamos perdiendo estando abajo en el marcador. Sabíamos que teníamos la ofensiva para respaldar a los lanzadores. Era lo que hacía el equipo y no parábamos. Jugábamos las nueve entradas de la misma forma”, subrayó.

Rodríguez y Pérez durante el conversatorio. (Josian Bruno Gómez)

Pérez no le tuvo rencor a Cincinnati cuando lo cambiaron a los Expos de Montreal en 1977.

“No esperaba el cambio, pero lo veía venir. En 1976, me llamó el gerente general para decirme que si podían hacer un cambio que los ayudaba, lo iban hacer. Tenían a una primera base en Dan Driessen que tenían que darle turnos. El dirigente me dice que tiene que darle mis turnos. Así que cuando vino el cambio lo acepté porque yo quería seguir jugando todos los días”, dijo.

PUBLICIDAD

Anécdotas

En otros temas, Alomar y Martínez recordaron el equipo de Puerto Rico en 1995 en la Serie del Caribe en San Juan, que se ganó el mote del “Dream Team”. La novena de los Senadores de San Juan ganó la corona caribeña de forma invicta.

Para ese tiempo, no había Clásico Mundial de Béisbol (el torneo debutó en 2006). El momento fue lo más cerca que vivieron de formar parte de una selección puertorriqueña.

“Recuerdo ver el parque (Estadio Hiram Bithorn) y toda la fanaticada. Lo que uno siente es muy diferente que ante 50,000 personas en un estadio de Grandes Ligas. Recuerdo salir de casa y parar en un negocio a comprar comida, y todo el mundo hablando de la serie. Ese fue un tiempo donde la fanaticada estaba unida, empujando al equipo a ganar la serie. Fue una gran parte por la que pudimos jugar tan bien”, apreció Martínez.

Como receptor, Rodríguez enfrentó a Alomar y Martínez en las Mayores, echándole flores por las habilidades de los dos en la caja de bateo.

“Enfrentar a esos dos jugadores, yo no los quisiera ver cuando el juego estaba en la línea. Difíciles de sacar de out. Roberto era un bateador de los dos lados. Eran situaciones que era mejor tirarle la bola por el medio y que hiciera lo que quisiera. Fueron bateadores muy inteligentes. Bateadores inteligentes, no los quieres tener en la novena entrada con el juego en la línea”, resaltó Rodríguez sobre sus compatriotas.

Y en el robo de bases, ¿pudo Rodríguez sacar fuera a Alomar en intento de hurto?

PUBLICIDAD

“Fueron muy poquitas. Y una de las razones para yo no poder llegar a 3,00 hits fueron los hits que me robaba por segunda base, Me quitó como 200 hits”, bromeó Rodríguez, quien terminó su carrera con 2,884 hits.

Tras el conversatorio, hubo una subasta de cuadros y artículos firmados por grandesligas. El dinero recaudado fue repartido entre entidades benéficas en la isla seleccionados por los miembros del Salón de la Fama.

En la actividad dijeron presente los expeloteros Delgado, Alexis Ríos, Jesús “Motorita” Feliciano y Edwards Guzmán; más los lanzadores Dereck Rodríguez y José de León, y Edwin Rodríguez, primer puertorriqueño en dirigir en las Mayores y actual mentor de los Leones de Ponce en la pelota invernal.