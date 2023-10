Hace dos días, Raymond Dalmau recibió una llamada totalmente inesperada.

Era uno de los miembros de la junta de directores del prestigioso Salón de la Fama del Baloncesto de Nueva York para darle una noticia.

“Me llamó para decirme que seré exaltado al Salón de la Fama”, contó el legendario jugador puertorriqueño. “Hasta Carmelo Anthony será exaltado”, prosiguió Dalmau sin ocultar la emoción de la noticia.

“Imagínate, Nueva York es la meca del baloncesto. Todavía estoy digiriendo la noticia. Fue una sorpresa. Es algo muy grande”.

Dalmau se crió en Nueva York, de padres puertorriqueños, antes de regresar a isla, siendo un estudiante de escuela superior para comenzar una carrera en el baloncesto.

Se estableció en Puerto Rico y se convirtió en uno de los mejores jugadores en la historia. Brilló con los Piratas de Quebradillas en el torneo superior y también a nivel internacional con el Equipo Nacional, vistiendo el uniforme en Mundiales y Juegos Olímpicos. Igualmente, llevó al combinado nacional a grandes triunfos como dirigente, incluyendo el cuarto lugar en el Mundial de 1990.

En el proyecto de El Nuevo Día de “Leyendas Boricuas del Básquet”, Dalmau fue seleccionado como el segundo mejor en la historia de Puerto Rico por un panel de 13 expertos.

“No sabía que estaba nominado. La persona que me llamó, me explicó las razones de mi selección. Me dijo que había representado a la ciudad a nivel internacional con muchos de mis logros”, dijo Dalmau.

Este recinto de inmortales se estableció en 1990 con una primera clase que incluyó a leyendas como Red Auerbach, Bob Cousy, Connie Hawkins, Dolph Schayes y Kareem Abdul Jabbar.

La Clase 2024 es encabezada por el exjugador de ascendencia puertorriqueña Carmelo Anthony, quien nació en Brooklyn y apareció entre los mejores 75 jugadores de la NBA en 2021. También jugó seis temporadas y media con los Knicks de Nueva York.

Otras figuras que aparecen en la Clase 2024 es Tina Charles, destacada exjugadora de la WNBA; Joe Hammond, leyenda del baloncesto callejero; y Lauren Cargill. También reconocerán a varios dirigentes y al exárbitro de la NBA, Ronnie Nunn.

Igualmente, honrarán al reconocido analista de la cadena ESPN, Stephen A. Smith, y a figuras de la industria de artes y cultura como el director de cine Spike Lee, el famoso actor Denzel Washington, y el escritor Charlie Rosen.

La ceremonia de exaltación se efectuará en verano de 2024.