El primer médico vacunado hoy en Puerto Rico es un miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño y como deportista al fin, instó a la comunidad deportiva, incluyendo a la retirada, a entrar en el juego y recibir su inyección tan pronto puedan.

Hablamos del ginecólogo Manuel Velilla, quien hoy en la mañana fue el primer médico en someterse a la vacuna contra el COVID-19 en el hospital Ashford de San Juan.

“Esto va a ser de beneficio para los atletas y los atletas retirados. Es una gran ayuda para el mundo. Es la única manera en que vamos a erradicar el virus”, dijo Velilla conocido en el voleibol como ’Nolo’.

El exacomodador nacional de 75 años fue el primer médico en vacunarse porque es el doctor de mayor experiencia en el hospital Ashford. Velilla posee también una especialidad en medicina deportiva y es médico certificado por la Federación Internacional de Voleibol desde el 1983.

Velilla dijo que le recomendó la vacunación a los primeros extletas que le llamaron, como el colega voleibolista Rafúl Rodríguez, así como al también baloncelista olímpico Rubén Adorno, y otros ex voleibolistas que le han llamado para solicitarle guía como Pedrito Rodríguez y Víctor ’Piriro’ López.

“ “Y voy a estimular a todos a que se la pongan” ” Manuel Velilla, médico y miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño

En términos deportivos, Velilla describió el COVID-19 como un “oponente peligroso”, y agregó que la estrategia contra el rival, es decir la vacuna, es efectiva y de poco riesgo.

Como todo atleta que va a un partido, Velilla dijo que estudió al oponente, analizó la estrategia defensiva y ejecutó.

“A mí me dijeron si me la quería poner. Me preparé. Estudié el COVID, los síntomas más comunes de la vacuna y me la puse”, dijo.

“Y voy a estimular a todos a que se la pongan”, agregó.

Como Velilla, otro médico de ámbito deportivo que recomendó la vacunación fue Enrique ’Quique’ Amy, quien es una autoridad en el ambiente olímpico. Amy sugirió hace un mes a los atletas que participarán o buscan clasificar a los Juegos Olímpicos a que se vacunen.

Velilla dijo que, como médico, se observará en los siguientes días para notar efectos secundarios de la vacuna y informarlos a las autoridades, además de tenerlos como experiencia. Dijo que los síntomas más comunes de la vacuna de Pfizer son dolores en el cuerpo o en la cabeza y una fiebre leve.

El veterano médico de los Equipos Nacionales invitó a los atletas activos con competencias pendientes o corrientes a planificar la vacunación para evitar efectos secundarios durante el tiempo de competencia.

Velilla calculo que los atletas con competencias pendientes deben tomar la vacuna mucho antes de entrar al ruedo, aunque el médico reconoce que no habrá tantas vacunas disponible en los primeros meses.

Puerto Rico tiene más de una decena de atletas clasificados para los Juegos Olímpicos en el verano del 2021.

El doctor y presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, César Trabanco, se sometió a la vacuna este martes en Ponce.

Otro médico del ambiente deportivo que se sometió este martes a la vacuna fue César Trabanco, quien es el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

Trabanco coincidió con las declaraciones de Velilla e invitó a los atletas activos en torneo, con disponibilidad de vacuna, a que le la pongan inmediatamente.

“No es ningún anabólico. No va a bajar el desempeño. Los efectos secundarios no son nada serio que te quite el tiempo de juego. Que se pongan la vacuna en el brazo no dominante, aunque la vacuna en nada va a limitar la movilidad de los brazos”, dijo.

Aunque no se esperan que los atletas estén en el segundo lugar en la lista para vacunaciones, el que ocuparían los envejecientes, decenas de atletas boricuas están activos en competencias locales e internacionales. Muchos están activo en lugares de alto contagio, como Europa.