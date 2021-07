Tokio - La puertorriqueña Melanie Díaz fue controlada por su rival, la tailandesa Orawan Paranang, y cayó en la primera ronda de las Olimpiadas de Tokio aunque probó el ambiente olímpico y espera controlarlo en una próxima ocasión.

Fue un duro debut olímpico para la tenismesista y hermana mayor de los Díaz ante la tailandesa Paranang, quien se llevó el triunfo en cuatro sets consecutivos, por 13-11, 11-6, 11-8, 11-7, en 27 minutos de juego.

Fue un 4-0 en su primer partido y nunca estuvo en control del juego ante una rival que tuvo todas las respuestas.

“No pude ejecutar porque pienso que ella me estudió muy bien. Ella sabía lo que a mí me daba problemas”, dijo la utuadeña.

Luego de perder el set inicial en puntos extras, Díaz regresó a cancha sin su mejor juego para el segundo parcial y, con errores suyos, cayó abajo 5-1 y 8-3. Se repuso y se acercó 8-6, pero la tailandesa supo cerrar el parcial.

Bladimir Díaz, padre y entrenador de Melanie, le da instrucciones durante el partido de su debut olímpico.

Abajo 2-0, la boricua no pudo recuperar, pero dijo que lo intentó todo en su juego de servicio y recepción para sacar de ritmo a Paranang.

No fue efectiva su estrategia, pero sintió satisfacción en el esfuerzo.

“Busqué maneras de cambiar el juego. Por esa parte no me quedé con nada. Pero realmente ella vino bien preparada”, dijo Díaz. “Todos los sets fueron una búsqueda de soluciones”.

Fue el primer enfrentamiento de Díaz y Paranang en sus respectivas carreras.

Así concluyó el debut de Melanie en los Juegos Olímpicos y comienza el camino hacia los próximos Juegos, París 2024.

Melanie Díaz a la conclusión del encuentro.

La atleta dijo que se lleva de Tokio 2020 la experiencia de una olimpiada para aplicarla en su ansiada próxima clasificación a París 2024.

Detalló que el escenario olímpico fue más grande que el descrito por su hermana Adriana, quien le había prevenido sobre la grandeza de las Olimpiadas en comparación con cualquier otro evento en que había jugado.

“Ya Adriana me lo había dicho, pero no me esperé que fuera tan distinto. Hay un ambiente de tensión en el aire, de todos los países tratando de ganar. Eso me lo llevo. Esa energía no se siente en otros torneos. Yo veo a estas jugadoras olímpicas en otros torneos y no las veo así. Esa parte me gustó mucho”, dijo.

Díaz llegó a su primer choque oficial contra Paranang clasificada en el puesto 37 del escalafón olímpico. Su rival asiática está en el puesto 49.

A segunda hora su primo Brian Afanador, abanderado de la delegación, también perdió en primera ronda. Su hermana Adriana Díaz, la otra abanderada, tendrá ‘bye’ hasta la tercera ronda por lo que es la única representante del tenis de mesa que queda con vida en el torneo olímpico.