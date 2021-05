Los deseos de ver al ciclista Abner González debutar este año en alguna de las dos grandes vueltas que quedan por celebrarse, el Tour de Francia y la Vuelta a España, deberán contenerse hasta que el atleta puertorriqueño adquiera más experiencia.

De este modo lo ve el agente del deportista, Diego Milán, quien explicó que los equipos profesionales como el Movistar, donde milita el boricua, no suelen apuntar a ciclistas tan jóvenes y sin experiencia a estas duras carreras. González debuta este año en el máximo nivel del ciclismo profesional (World Tour), a sus 20 años.

“Para el Tour (de Francia) te digo que no, y no es por falta de nivel ni por nada. Pero se requiere cierta experiencia, y a corredores tan jóvenes no se le puede meter en una carrera con tanta presión mediática y de todo tipo. Él se tiene que foguear antes”, declaró el también ciclista a El Nuevo Día desde España.

“¿Qué cuál pienso yo que haría antes? Yo creo que la Vuelta (a España). ¿Qué seguramente no será este año? También te lo digo. No sería lo normal. ¿Qué podría ser? Sí, quién sabe. Pero el equipo lo quiere llevar tranquilo, poco a poco y que no quiera correr antes de andar”, agregó el español, quien sostuvo que el equipo Movistar confía en el boricua y no desea ponerle una presión innecesaria debido a su juventud.

El Tour de Francia se disputa a lo largo de la geografía francesa y es considerada la carrera más importante del mundo. Calendarizada para correrse del 26 de junio al 18 de julio, comprende de 21 etapas.

Por su parte, la Vuelta a España es otra de las carreras importantes del calendario. Al igual que su contraparte francesa, consta de 21 etapas y se llevará a cabo del 14 de agosto al 5 de septiembre.

El Giro de Italia, que se corre en estos momentos, es la otra gran prueba para los pedalistas profesionales. González no fue incluido en el equipo.

Desde su debut en febrero de este año con Movistar en el Tour de la Provence, González ha visto acción en un total de nueve eventos. Ha recorrido 3,444 kilómetros en 22 días de competencia y acumulado 29 puntos para el ranking PCS individual, según datos del portal especializado procyclingstats.com. De hecho, en ese escalafón aparece en la posición 751, mientras en el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) aparece en el puesto 992. Estos datos no toman en cuenta su participación de hoy.

Entre sus mejores resultados, está la posición número 12 que obtuvo en la tercera etapa de la Vuelta de la Comunidad Valenciana en España el 16 de abril.

En su carrera del pasado sábado, 15 de mayo, fecha en la que compitió en la tercera jornada de las cuatro pruebas que componían el Challenge de Mallorca, el Trofeo Port D’Andratx - Mirador D’Es Colomer. El deportista mocano quedó en la posición 19, a dos minutos del líder, Winner Anacaona (4:04:30).

Su próxima competencia es la Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol, que comenzó hoy, martes, y terminará este sábado, y comprende cinco etapas en las que cruzarán de oeste a este de esta región.

En la jornada de este martes, una corrida de 152.1 kilómetros con salida en Mijas y llegada en Zahara de la Sierra, González tuvo una importante participación junto a Sebastián Mora, Juri Hollmann, José Joaquín Rojas y Héctor Carretero, que fue completamente visible en los últimos 10 km de la carrera. De hecho, el trabajo del equipo telefónico hizo posible que su compañero de escuadra, el madrileño Gonzalo Serrano, ganara esta etapa con tiempo de 3:54:25.

Satisfecho con su desarrollo

El agente apuntó que su representado ha asimilado muy bien las pruebas que le han presentado todas las carreras que ha tenido en su primer año. Reconoció que, aunque ha tenido sus desaciertos, esto es parte del proceso de crecimiento de cualquier atleta.

“El crecimiento de Abner en todos estos meses ha ido muy bien. Ha ido probando cierto tipo de carreras. Ha ido destacando en las que ha podido. Hizo muy buen debut en la Provence. Hizo un buen desempeño este sábado”, puntualizó.

“Ha ido poco a poco. Cometiendo errores –que son lógicos a su edad- pero está aprendiendo muchísimo y cada vez coge más confianza. Va pasito a pasito”, abundó Milán.