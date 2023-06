El aspecto de seguridad de unos juegos multideportivos, como lo son los Juegos Centroamericanos y del Caribe, siempre es una prioridad para los comités organizadores y para las delegaciones visitantes.

En el caso de la justa de San Salvador 2023, que inaugura de manera oficial el próximo 23 de junio en la capital de El Salvador, se ha traído a colación el régimen de excepción que se vive en ese país centroamericano desde el 27 de marzo de 2022, luego de un alza súbita de asesinatos atribuidas a las pandillas y que dejó un saldo de sobre 80 en tres días.

Este estado de excepción ha reducido marcadamente la violencia a expensas de vulnerar derechos de los ciudadanos, como la libertad de asociación y reunión, así como varias garantías al debido proceso de ley. De hecho, esta política ha sido criticada por la comunidad internacional y por organizaciones que velan por los derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que en sus informes hacen mención de “abusos a gran escala”.

Por el otro lado, el consenso entre los ciudadanos es a favor de esta política al ver la desarticulación de las pandillas, lo que ha llevado a que el presidente Nayib Bukele -que este 1 de junio cumplió cuatro años en el cargo y va para la reelección en el 2024- goce de mucho respaldo y popularidad no solo en El Salvador sino en países vecinos.

Ante este escenario, se le preguntó a la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, sobre si tenía alguna preocupación sobre la seguridad y el ambiente político de esa nación centroamericana, y señaló que no.

Fotografía cedida por el gobierno de El Salvador donde se registra el traslado de presuntos pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo. (Gobierno de El Salvador)

“Fíjate, no. He estado en El Salvador en dos ocasiones en los últimos meses, y me he sentido sumamente cómoda. Se respira una tranquilidad. He conversado con algunos salvadoreños, que dicen que hoy se sienten muy cómodos en su país y que poder recibir este tipo de eventos (Juegos Centroamericanos) les da una seguridad de que todo el mundo puede manejarse seguro en la ciudad”, expresó la líder del Copur.

“Como en toda ciudad, uno debe tomar las medidas cautelares. Incluido en el mismo Puerto Rico. En cada una de estas ciudades hay necesidades y delincuencia. No podemos decir que allí no va a pasar nada, pero a la verdad que las veces que he estado allí, me sentido cómoda. La gente está muy tranquila con estilo de vida que llevan hoy día. Los he visto complacidos con las acciones que ha tomado el gobierno. Son decisiones drásticas, pero en términos generales veo como la ciudadanía está muy complacida con las decisiones que se han tomado para tener un país mucho más seguro para la convivencia del día a día”, reiteró.