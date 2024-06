“Nos fue preparando a todo el mundo”: madre de la atleta Nadesha Pacheco López habla de los últimos momentos con su hija

“ Ella en los últimos meses había puesto muchas cosas de Dios ”, dijo López refiriéndose a varios mensajes que su hija Nadesha había publicado en su cuenta personal de la red social Facebook. “Nos fue preparando a todo el mundo. Yo no tengo acceso a su cuenta porque no tengo Facebook pero cuando recibí su teléfono lo vi todo”, agregó.

“Ese día ella iba a cambiar el aceite y filtro del carro y me dijo que por la tarde me veía en San Germán (Universidad Interamericana), porque ella tenía que hacer algo de la matrícula. Algo que no sucedió porque parece que la llamaron de Bayamón para algo del entrenamiento. Ella arrancó para Bayamón, yo haciéndola en San Germán. Pero ese lapso fue parece que bien rápido porque ella no se comunicó ni me dijo nada. Yo me enteré por la aplicación”, agregó la madre refiriéndose a la herramienta móvil SOS mediante lo cual se puede seguir la ubicación de seres queridos y contactos del teléfono.