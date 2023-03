El nuevo programa de control de medicamentos y antidopaje en el hipismo -que entrará en vigor mañana, lunes, en Estados Unidos- no será de aplicación a Puerto Rico por el momento debido a que la ley que creó ese sistema no incluye a los territorios y porque isla no exporta carreras a ese país por el programa de transmisión simultánea (simulcast).

El director del Negociado Hípico de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, Juan Carlos Santaella, declaró que aunque la Ley de integridad y seguridad de las carreras de caballos (HISA, por sus siglas en inglés), no aplica aquí, Puerto Rico tiene una ley de antidopaje para los ejemplares.

“Desde hace años Puerto Rico tiene una ley antidopaje para ejemplares. Tenemos un reglamento que se sigue siempre. No obstante, la HISA -que tiene unas cuestiones más restrictivas a nivel de Estados Unidos tanto para medicación y otro tipo de procesos con los ejemplares- no le aplica a Puerto Rico en este momento, al igual que otras jurisdicciones”, dijo Santaella.

PUBLICIDAD

“Nosotros tenemos que estar pendientes porque a pesar de que no aplica a Puerto Rico, mi percepción es que una vez se estabilice y que todas las jurisdicciones se acoplen, eventualmente va a venir para acá”, argumentó el funcionario.

El programa antidopaje será puesto en funcionamiento por la Autoridad para la Integridad y Bienestar de las Carreras de Caballos, que es una agencia independiente que llegó a acuerdos con las comisiones de carreras e hipódromos de varios estados que transmitirán en vivo a partir de mañana.

Por su parte, la Ley de integridad y seguridad de las carreras de caballos fue creada por el gobierno federal hace casi tres años. Cuenta con un programa de seguridad en los hipódromos, que comenzó a aplicar en julio, y el programa de control de medicamentos y antidopaje, que es el que empieza mañana.

Lo que se busca con esta ley es centralizar las pruebas de dopaje en las carreras de caballos e igualar las sanciones a quienes violen el código antidopaje. Actualmente, las reglas varían dependiendo el estado.

El estatuto no ha estado exento de controversia en Estados Unidos y fue impugnado en los tribunales por asociaciones de carreras de caballos y funcionarios estatales en Texas, Luisiana y Virginia Occidental. De hecho, una corte federal de apelaciones de Nueva Orleans determinó en noviembre del año pasado que era inconstitucional porque el Congreso le había dado demasiado poder a la HISA. Tras esta determinación, la legislación fue enmendada para darle autoridad a la Comisión Federal de Comercio de supervisar a la Autoridad.

PUBLICIDAD

Sin embargo todavía hay recursos legales en Texas y Luisiana, por lo que en esas jurisdicciones continuarán en efecto las disposiciones estatales.

Santaella no descarta que la ley pudiera incluir a Puerto Rico posteriormente, como ha ocurrido con otras legislaciones. El funcionario recordó que las carreras que se realizan en el Hipódromo Camarero solo se exportan a República Dominicana, “que para efectos de esa ley no cuenta”.

El director del Negociado Hípico reiteró que Puerto Rico tiene un reglamento de medicación que va acorde con las reglas que se usan en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Santaella explicó que a todos los ejemplares que ganan una carrera se les toma una muestra de orina y una de sangre. A los ejemplares que son reclamados y pasan a otro dueño, también se les hacen pruebas aunque no hayan ganado. Las muestras son enviadas a un laboratorio en Denver, Colorado.

Un caballo reclamado es un ejemplar que es comprado por otro dueño licenciado durante una carrera.

“Esto se hace en todas las carreras; al ganador se le hace una prueba de dopaje y a cualquier caballo que haya sido reclamado o el jurado hípico, por una pobre demostración o por motu propio (por iniciativa), puede ordenar que cualquier caballo se la haga un dopaje”, puntualizó el titular hípico.

La Comisión también podría ordenar hacer pruebas fuera de competencia.

Aunque no tenía los datos a la mano por no encontrarse en su oficina al momento de conversar con El Nuevo Día, Santaella estipuló que el porcentaje de casos positivos es “bien bajo”. Agregó que la mayoría son medicamentos que son permitidos, pero que se exceden en la cantidad.