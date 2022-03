El puertorriqueño Orlando Pérez no pudo culminar el evento de slalom gigante categoría LW10-2 en el que compitió este miércoles en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín tras sufrir una caída.

El jefe de Misión, Víctor Rivera, informó que el esquiador se cayó de su monoski cuando le faltaban cuatro puertas. Añadió que regresará el domingo en la competencia de slalom.

“Orlando venía dominando hasta su caída donde otros para atletas de mayor nivel cayeron antes de él, como el de Estados Unidos y México”, manifestó Rivera en declaraciones escritas.

Por su parte, Pérez señaló que se encontraba bien.

“Me sentí cómodo, me sentí tranquilo. Pero cuando llegué al último ‘drop off’, me quedé en el ‘edge’ y no pude sacar la esquina del esquí. Pero estoy supercontento porque hicimos historia”, declaró el deportista que no tienen ningún movimiento en las piernas ni en la parte inferior del torso.

“Aunque no terminé, lo hizo con orgullo para Puerto Rico”, agregó.

El atleta, que es el primer boricua en competir en esta justa invernal, también exhortó a las personas que quieran representar a Puerto Rico en los próximos Juegos de Invierno que se acercan a él o al Comité Paralímpico de Puerto Rico (Copapur).