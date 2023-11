Nota del editor: Oprime aquí para visitar nuestro sitio especial con toda la cobertura de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Con ganas de brillar y dejar en alto la bandera puertorriqueña, la delegación nacional que acudirá a los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 se presentó este miércoles en una actividad en la que recogieron sus uniformes y conocieron quiénes serían los abanderados.

En el ambiente se palpaba el deseo de representar lo mejor posible a Puerto Rico, tal y como lo han hecho estos días los atletas en los Juegos Panamericanos que se celebran también en Santiago. El grupo quedó agradablemente sorprendido y se desbordó en muestras celebratorias cuando se anunció que la atleta de parapowerlifting Neslie Bernardi Ortiz y Oscar Fontán Vélez, de parataekwondo, serán los deportistas que encabezarán la delegación que desfilará el 17 de noviembre en Santiago.

De igual manera, Bernardi Ortiz y Fontán Vélez se mostraron emocionados con la importante designación.

“Definitivamente me siento muy contenta, muy emocionada y orgullosa de tener este honor. Yo creo que todo atleta se prepara para poder representar a la isla dignamente. Lograr una clasificación para cualquier juego es un gran honor y aún más ser el portador de la bandera”, expresó Bernardi Ortiz, que competirá en los 61 kilogramos.

“Para mí siempre ha sido un gran orgullo vestir los colores de nuestra isla, cargar nuestra bandera en representación de todos los para-atletas... ¿Qué puedo decir? Es el mayor orgullo, luego de tantas situaciones que pasamos a través de nuestras diversas discapacidades. Así que, para mí, mucha emoción, de verdad, mucha emoción”, añadió la competidora de 38 años.

Bernardi Ortiz compartió que ella llegó a representar al país en el Zonal Centroamericano de Atletismo en 2009 en salto largo. También hacía el relevo de 4x100 metros. Sin embargo, tuvo accidente en 2013 mientras entrenaba para buscar la clasificación al Mundial Bajo Techo de Atletismo que le provocó una lesión al cordón espinal a nivel de la vértebra T12 que la dejó en silla de ruedas.

La pesista no se amilanó ante su situación y al día de hoy tiene dos gimnasios junto a su esposa, uno de ellos especializado en crossfit en el que atienden a población con diversidad funcional también. Asimismo, irá a sus primera justa continental.

En el caso de Fontán Vélez -que también debutará en unos Parapanamericanos - nació con una condición congénita que provocó que su brazo derecho no se desarrollara completamente. Jugaba fútbol, pero no fue hasta la pandemia de COVID-19 que comenzó a practicar el parataekwondo, al enterarse que buscaban personas que quisieran hacerlo. Su designación como abanderado lo tomó por sorpresa.

“Lo que estoy viendo son los resultados de cada esfuerzo que yo doy. El maestro (William Sánchez) siempre está al lado mío, y yo he sacrificado amistades, he sacrificado salir a sitios, he sacrificado ver a mi familia. Y me pasé entrenando de lunes a sábado, y no sé... De Morovis y de Ciales, nunca pensé llegar a tanto internacionalmente, en verdad”, declaró Fontán Vélez mientras luchaba por no llorar.

“Siempre doy gracias a todas las personas que creyeron en mí desde el día que yo no sabía ni tirar una patada, yo no sabía nada de eso. Pero creyeron en mí, todos los maestros que me han entrenado siempre me vieron con buenos ojos”, añadió el maestro de inglés.

Por su parte, el presidente del Comité Paralímpico de Puerto Rico (Copapur), Germán Pérez, reiteró que las expectativas de la delegación es mejorar las tres medallas de plata de la edición de Lima 2019.

“Venimos mejorando, o sea, en 2015 en Toronto tuvimos dos medallas de bronce, en Lima tres de plata. Estamos aspirando a algo más acá (en Chile). De verdad que es muy emocionante, yo creo que llevamos un grupo joven y tenemos muchas expectativas con ellos”, articuló Pérez.

El líder deportivo indicó que para esta justa separaron una partida de su presupuesto para premiar con $1,000 a los medallistas de oro, los de plata $750 y los de bronce $500.

Puerto Rico llevará a los Parapanamericanos una delegación de 25 paradeportistas -20 hombres y cinco mujeres- que competirán en nueve deportes: atletismo, judo, natación, baloncesto en silla de ruedas, tiro neumático, tiro con arco, tenis de mesa, parapowerlifting y taekwondo. En total viajarán 45 personas, incluido el grupo de apoyo. El evento concluye el 26 de noviembre.