La Federación de Paddleboard de Puerto Rico seleccionó a los atletas que formarán parte de la delegación que competirá en el Campeonato Mundial de Stand Up Paddle y Paddleboard del 28 de octubre al 6 de noviembre en la Playa del Escambrón.

El equipo puertorriqueño está compuesto por 18 atletas, 10 masculinos y 8 féminas, quienes participarán en “Stad Up Paddle” (parados con remo) y paddleboard o prone (acostados sin remo). Entre las modalidades que se competirán el evento incluye la de SUP surf, SUP técnica, SUP distancia, SUP sprint, SUP técnica juvenil. Además de paddleboard técnica y distancia.

El equipo de Puerto Rico quien lleva sobre dos meses de entrenamiento estará representado en la rama femenina por Amanda L. Rivera, Amelí Matos, Camila Amador, Diana Carrero, Khamila Ortíz, Mariecarmen Rivera, Nimsay García y Susette Vélez.

Mientras que en la rama masculina nos representarán Edwin Cornier, Cristian López, Dave de Armas, Gerald Cornier, Max Torres, Miguel Beltrán, Oliver Papa, Omelv García, Ricardo Ávila y Rubén “Babby” Quiñones.

“Para la Federación de Surf este evento mundial de SUP y Paddleboard que se estará celebrando en la 8 y la playa el Escambrón en San Juan es algo muy importante ya que ayuda a desarrollar el turismo deportivo en la región, igualmente nos ayuda a desarrollar el deporte de “Stad Up Paddel” en todas sus modalidades y el paddleboard o prone a nivel competitivo”, señaló el Lcdo. Oscar Martínez Borrás, Presidente de la Federación de Surf de Puerto Rico.

“Como isla que somos y país rodeado por agua queremos desarrollar los deportes acuáticos y que sean una alternativa para los puertorriqueños como cualquier otro deporte tradicional”, finalizó el Lcdo. Martínez Borrás.

El Campeonato contará con los mejores talentos de grandes potencias como Francia, pasados campeones mundiales, Brasil, España, Australia, Nueva Zelandia junto a países de Latinoamérica. Este evento es un clasificatorio panamericano donde se estarán diputando cuatro posiciones en SUP surf y SUP técnica para el Panamericano de Surf en Chile en el 2023.

En la parte técnica Puerto Rico tendrá a Orlando “Oki” Cruz como entrenador, asistido por Manuel “Nolo” López. Mientras que Mario Canale figura como entrenador físico, Héctor “Rafa” Meléndez psicólogo deportivo, la Lcda. Carolyn Landrón nutricionista y dietista y el Lcdo. Héctor J. Quiñones como asistente del equipo.

“Cuando se nos dio la tarea de comandar esta selección junto a un gran grupo de profesionales tanto en nutrición, psicología deportiva y la parte técnica en las diferentes modalidades nos dimos a la tarea de maximizar los atributos y el desempeño de cada uno de estos atletas de alto rendimiento los cuáles ya vienen de un circuito nacional y con su programa de entrenamiento”, enfatizó Orlando Cruz, entrenador del equipo. “Hemos visto el esfuerzo de cada atleta durante el entrenamiento y todas las prácticas donde podemos observar la mejoría de cada uno de ellos. Es un grupo bien disciplinado que han demostrado carácter y ganas de hacer un gran papel en este mundial”, concluyó Cruz.

El Campeonato se llevará a cabo con sobre 250 atletas de más de 20 países.