Las expresiones del titiritero Kobbo Santarrosa mediante su personaje de La Comay que involucraron a la hija de la candidata a la gobernación, Alexandra Lúgaro, siguen provocando indignación, críticas a la compañía SBS y a los talentos de la estación, como el locutor Jorge “Molusco” Pabón.

En el más reciente episodio, el excanastero del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y de la Selección Nacional, Antonio “Puruco” Látimer, informó en sus redes sociales que ya no participará más en el programa “Head 2 Head” que se emite a través de Molusco TV en Facebook y en YouTube, debido al silencio de Pabón en cuanto a la controversia entre Santarrosa y sus expresiones sobre Lúgaro y el uso de una foto de su hija. Molusco tiene hace años un programa en le emisora radial La Mega, mientras que el programa de La Comay se transmite por el canal de televisión de Mega, ambos de SBS.

PUBLICIDAD

“Quiero dejar claro que fue un placer ser parte del programa Head 2 Head”, escribió Látimer. “Soy una persona agradecida y le doy las gracias por la oportunidad que me brindaron a DePlaymaker (Héctor J. Torres) y a Molusco”.

“Ahora bien, Molusco habla de todos los temas y crucifica a todos mientras le convenga. Ahora mismo si Bad Bunny dice lo mínimo, él lo sube. Bad Bunny hizo unas declaraciones en las que le pidió a SBS que retire a La Comay por lo que hizo con la hija de Lúgaro. Y Molusco no ha puesto nada al respecto. Para mí es imperdonable el silencio que tiene”, agregó en su escrito.

“Esto no se trata de colores políticos. Esto se trata de que (se) le faltó el respeto a una niña con lo que La Comay hizo. Yo tengo tres hijas y le pago al HP que me les falte el respeto a ellas o a cualquier niña por ahí. El que me conoce sabe que con eso yo no juego. Los niños se respetan. Y por tal razón yo retiro mi serivicio del canal Moluscotv”, abundó.

“Pa’l car... La Comay y todo el que apoye esas basuras de actos que él cometió”, escribió Látimer, finalizando con el hasthtag #pafueralacomay.

No es la primera ocasión que el programa “Head 2 Head” está en la mirilla pública. Entre finales de agosto y principios de septiembre, la comentarista y exbalonceslista Natalia Meléndez renunció al espacio luego de un episodio en el que DePlaymaker (Torres) acaparó el espacio y no dejó a Meléndez expresar y defender sus ideas, en lo que muchos consideraron una falta de respeto.