El velerista Enrique “Quique” Figueroa es una de las caras más conocidas dentro de la delegación que representará a Puerto Rico en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 gracias a su longeva -pero sobre todo- exitosa carrera en la que acumula siete preseas de oro y un bronce en la justa regional.

El atleta de 59 años debutó en la edición de Santo Domingo 1986 con Denisse Balzac y repitió en Ponce 1993 junto a Carla Malatrasi. También estuvo en Maracaibo 1998 con Juan Ramírez, en San Salvador 2002 y Cartagena de Indias 2006 con Malatrasi nuevamente y en Mayagüez 2010 con Tito Aponte. En Veracruz 2014 y Barranquilla 2018 navegó junto a Franchesca Valdés. En las primeras siete apariciones obtuvo oro y bronce en la última. Todas en el evento de Hobie 16.

Ese bronce fue polémico ya que la racha de preseas doradas fue frenada debido a una protesta de Venezuela, la que tuvo éxito y dejó el medallero con Guatemala ganando el oro, los venezolanos la plata y la dupla boricua un inesperado bronce.

Para la edición de San Salvador, Figueroa reconoce que está “un poquito ansioso” de regresar al terreno de competencia y “más entusiasmado de lo que esperaba” luego de su actuación en las Olimpiadas de Tokio 2020 (celebradas en el verano de 2021 debido a la pandemia) donde compitió junto a Gretchen Ortiz y llegaron en la posición 17. Luego de esa competencia anunció su retiro, pero ahora está de vuelta en el inicio de otro ciclo olímpico.

Igualmente, Figueroa compartió que la cancha donde navegará es un lago (Lago de Ilopango), algo distinto a lo que está acostumbrado en el Caribe pues no hay mucho viento. Sin embargo, sus expectativas “son ganar siempre”.

“Quiero lograr una representación digna y traer una medalla para Puerto Rico. Sea la que sea, pero queremos ganar”, expuso Figueroa.

“Me siento más entusiasmado de lo que esperaba porque después de Tokio, uno sigue entrenando pero no había entrado en el marco de competencia hasta que comenzamos hacer eliminatorias este año, que vi que la competencia aún me anima, me atrae. Yo pensaba que eso estaba menguando, pero no”.

Enrique "Quique" Figueroa (derecha) y Adriana de Cárdenas (izquierda) competirán en el evento de Hobie 16. (Ramon "Tonito" Zayas)

Para estos Centroamericanos, el veterano velerista estará acompañado por Adriana de Cárdenas, de 16 años. La atleta es una estudiante de la disciplina de vela de la Escuela de los Deportes, de Carolina.

Puerto Rico lleva otra dupla para el mismo evento, compuesta por Faith Payne y Francisco Figueroa (no es familia de Quique).

“Llevo un tiempo practicando en Carolina, y cuando surge la oportunidad de que venga conmigo -como nuestra disciplina tiene que ser mixta y siendo en un sitio donde va a haber poquito viento- la invité (a Adriana de Cárdenas) porque necesitaba a alguien pequeña, flaquita y liviana. Qué mejor oportunidad para una de mis estudiantes”, expresó el olímpico.

“Nos ha ido súper. Ella está poniendo sus horas de entrenamiento y nos llevamos muy bien”, agregó Figueroa, que entiende que llevan como unos ocho meses entrenando juntos.

Primera competencia juntos

Figueroa caracterizó a su tripulante como una joven muy madura y calmada, y está convencido que podrá asimilar su primera experiencia centroamericana.

Por su parte, De Cárdenas manifestó que se siente orgullosa de haber sido escogida por Figueroa como su tripulante.

“Es un orgullo que me haya escogido para competir con él. Él me ha enseñado lo que sé desde que comencé en la escuela a los seis años”, dijo la estudiante que acaba de terminar su undécimo grado en la Escuela de Deportes de San Juan.

“Cuando me preguntó que si quería competir con él, no lo podía creer. Pero estaba ‘ready’ para hacerlo”, afirmó la sanjuanera, que tendrá su primera experiencia deportiva internacional en San Salvador.

Décadas de cambio

Figueroa acudirá a sus novenos Centroamericanos, y reconoce que la competencia solo ha aumentado al pasar de los años. De hecho, sabe que este verano no será distinto.

“Soy 36 años más viejo. La competencia es 36 años más fuerte. En el primer Centroamericano veníamos de ser subcampeones mundiales y no tuvimos nada de competencia. Pero a través de la historia la competencia se va poniendo más fuerte y más fuerte”, dijo.

“Este año yo veo la competencia igual de fuerte. Son los mismos competidores. Pero siempre es muy buena la competencia”.

Al preguntarles cuáles son sus planes para este ciclo olímpico, señaló que está enfocado en los Centroamericanos.

“Estamos enfocados en esto ahora. Estamos analizando todas las opciones, por el momento nos vamos a enfocar en esto”, puntualizó.