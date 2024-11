Rafa Campos concluye la tercera ronda del Butterfield Bermuda Championship empatado en la primera posición y buscará el título el domingo

“Estoy agradecido por la oportunidad de tener un trabajo en este momento. Quiero un trabajo para el próximo año, sin la presión y estrés de los últimos seis meses. Pero todo, realmente todo ha cambiado esta semana, no porque esté jugando bien, sino porque tuve una hija el lunes y no importa, a ellos no les importa, si gano o pierdo. Solo me esperan en casa para que les dé un abrazo, así que realmente no me importa nada más. Espero tener un buen día mañana y veremos cómo terminamos al final”, expresó Campos.