Río Grande. La condición de Tiger Woods, a raíz del accidente de auto que sufrió el 23 de febrero en California, ha sido tema de conversación entre los participantes del Puerto Rico Open en el Grand Reserve Country Club en este municipio.

El golfista puertorriqueño Rafael Campos relató que fue inevitable conversar con colegas sobre el incidente en donde Woods sufrió serias heridas en ambas piernas.

“Fue en el tercer hoyo que hablé con los dos compañeros que tuve en la ronda de práctica. Ese básicamente fue el tema entre los jugadores porque es impresionante y da pena”, compartió Campos.

La investigación preliminar indica que Woods perdió el control del vehículo que conducía, invadió los carriles contrarios y volcó múltiples veces antes de quedar a orillas de la carretera. Personal de rescate tuvo que remover el parabrisas para sacar a Woods.

“Qué bueno que está vivo después de ver el accidente. Tiger es una gran parte de la razón para donde estamos. El golf no sería lo que es si no fuera por Tiger. Esperamos que se recupere lo antes posible”, afirmó Campos.

Woods fue trasladado al Centro Médico Cedars-Sinai días después de que los médicos completaran una operación en la pierna derecha.

Rafa Campos está activo en el Puerto Rico Open en Río Grande.

“Mi pronóstico es que no lo veremos jugar (golf) por al menos un año. Otros han dicho que no vuelve a jugar golf por la cirugía, pero conociendo a Tiger creo que no lo haría para tratar de ganar un torneo ni ser el jugador de la mayor cantidad de Majors, sino que sería para dar un ejemplo de que uno se puede caer, pero puede regresar. Sería impresionante verlo de vuelta en algún momento”, concluyó Campos.