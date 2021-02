Río Grande. La estrategia de Rafael Campos no sufrirá cambios durante la segunda ronda del Puerto Rico Open.

El golfista puertorriqueño sostuvo que mantendrá mañana, viernes, el mismo plan después de completar este jueves los primeros 18 hoyos del certamen en el Grand Reserve Country Club en 66 golpes, seis bajo par, para empatar en la segunda posición junto a otros seis jugadores.

“Estos primeros dos días son más bien para uno colocarse. Uno no puede ganar el torneo en el primer día, pero definitivamente, lo puede perder. Después de una ronda como la del viernes, lo bueno es que uno no piensa en que hay que hacer el corte o hay que jugar bien”, explicó Campos.

De hecho, insistió en que será conservador ya que para la segunda ronda comenzará desde el hoyo 10 donde el dirección del viento será distinto.

“En la primera ronda mis putts estuvieron bien. No tuve miedo de no apuntar a la bandera sino a 20 o 30 pies hacia afuera para darme una buena oportunidad y resultó ser positivo. Esa será la misma mentalidad con el caddie (Erick Morales) que me está manteniendo bastante claro en eso. Estos dos días pienso ser más conservador en las salidas y en los segundos tiros para lentamente moverme hacia arriba. Tal vez para el tercer y cuarto día cambiar un poco en cuanto a las decisiones para ser más agresivo”, explicó.

Campos indicó que las condiciones del campo son favorables para que los jugadores presenten bajas anotaciones.

“El campo está en las mejores condiciones que lo he visto en las 12 ediciones que he estado. Está seco y eso ha sido bueno porque uno ve la bola picar y correr, además de que hacen que los segundos tiros sean más definidos, exigen un buen tiro. Hay que controlar la distancia. Veo el campo muy bueno, seco y rápido. Está excelente”, apuntó Ramos.