Colbert está detenida sin derecho a fianza tras comparecer el martes en la corte. La medida se tomó tras considerar que existe el riesgo de que se fugue debido a su historial delictivo, informó a The Associated Press el subjefe del Departamento de Policía de Kenner, Mark McCormick.

“Esperamos con ansias nuestro día en la corte para presentar todas las pruebas necesarias”, señaló Panagoulopoulos. “Las suposiciones y conjeturas no son suficientes para mantener una acusación criminal y esperamos proporcionar más información a medida que este caso avance”.

Manzano no tenía una receta para Xanax ni otros sedantes según sus registros médicos. El medicamento se utiliza a menudo para facilitar el robo al inducir amnesia, dijo el detective.

En 2022, Colbert fue arrestada en dos ocasiones en Las Vegas por cargos de robo agravado y suministro de un medicamento para ayudar en un crimen grave, según muestran los registros judiciales. En ambos casos, se la acusó de drogar a hombres en sus habitaciones de hotel y robarles, pero los cargos fueron desestimados porque las víctimas no quisieron testificar en la corte, dijo a The Associated Press el abogado de Colbert en esos casos, Daniel Lippmann.