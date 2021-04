La Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa (FPTM) retiró este sábado de competencia a las raquetas boricuas Adriana Díaz y Brian Afanador del evento dobles mixto en el preolímpico que se está celebrando en Rosario, Argentina, como medida de precaución luego de que varios participantes del torneo dieran positivo a COVID-19.

La decisión en principio la tomó el entrenador y padre de Adriana, Bladimir Díaz, en calidad de delegado de Puerto Rico en la competencia, y luego ratificada por el presidente de la FPTM, Iván Santos.

Según explicó Santos a este medio, la determinación se tomó luego de que se les comunicara que dos atletas de Venezuela, un entrenador y un miembro de la organización del evento, arrojaron positivo a coronavirus durante una prueba de monitoreo realizada hace dos días en la competencia. Las personas han sido aisladas comenzando el proceso de entrevistas para llevar a cabo el debido rastreo de contactos y desinfección de las instalaciones, se indicó por medio de un comunicado de prensa del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

“No podemos exponer a los mejores jugadores de toda Latinoamérica a competir en condiciones inseguras. Hemos visto que no se conceden sedes para eventos a los países por no contar con condiciones de iluminación, instalaciones inadecuadas, etcétera, las cuales son menos onerosas que lo que significa la alta probabilidad de contagio al COVID -19”, indicó Santos por medio del comunicado.

Los boricuas verían acción hoy, sábado, a la 1:00 de la tarde en la ronda de cuartos de final, luego de coger bye en la primera como primeros sembrados.

Adriana Díaz comenzó a practicar el tenis de mesa desde los cuatro años junto a sus padres en Utuado. (ELNUEVODIA.COM)

"A los seis años compitió en un torneo de 10 años o menos en República Dominicana y llegó tercera", recordó Iván Santos, presidente de la Federación de Tenis de Mesa de Puerto Rico. (ELNUEVODIA.COM)

Desde los 10 años, la tenismesista comenzó a ganar en competencias internacionales en su categoría. (ELNUEVODIA.COM)

Con apenas 14 años, conquistó cuatro medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014. (ELNUEVODIA.COM)

En el 2016, la utuadeña hizo historia al participar en sus primeros Juegos Olímpicos en Río de Janerio, Brasil. (ELNUEVODIA.COM)

En el 2018, sumó cuatro preseas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla. (ELNUEVODIA.COM)

“La organización no cumplió con el protocolo establecido. La mejor manera de proteger a nuestros atletas es retirarlos. La salud de ellos está por encima de cualquier cosa”, añadió el líder federativo.

Este medio se comunicó con Santos para profundizar en lo sucedido, y dijo que le dio mano libre a Bladimir para que tomara la decisión pues es quien está presente en Argentina. El presidente federativo no hizo el viaje con la delegación.

“Lo que realmente pasó es que Bladimir (Díaz, el entrenador) me llamó y me escribió diciéndome, ‘mira Iván, aquí me informaron que hay cuatro positivos; dos atletas, un entrenador y el competition manager’”, relató Santos sobre el primer aviso que recibió en torno a la situación.

Los positivos, de acuerdo a Santos, fueron el entrenador del jugador ecuatoriano Alberto Miño, que eliminó el viernes al boricua Daniel González; y los jugadores venezolanos Cecilio Correa y Neridee Niño. También arrojó positivo el director de torneo.

“Ante esa situación Bladimir me dijo, ‘tengo una preocupación grande, porque estoy en la encrucijada de si retiro o no la delegación’. Yo le dije, ‘tú eres el que está ahí, conoces la situación, eres el delegado y sabes la decisión a tomar; primero está la salud y la seguridad’”, contó Santos sobre su comunicación con el padre de las hermanas Melanie y Adriana Díaz, y entrenador de la delegación.

El líder federativo dijo además que antes de tomar una decisión tan drástica, Bladimir optó por comunicarse con los organizadores del clasificatorio preolímpico para solicitarles ciertas condiciones de seguridad, como garantizarles que no hubiera público espectador en la última jornada este sábado, que se desinfectaran todas las áreas, y que los colocaran en transportación separada. Santos dijo que de acuerdo a lo que Díaz, padre le comunicó, los organizadores hicieron ciertas concesiones, pero no tomaron todas las medidas solicitadas.

Santos también entabló comunicación con la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, y le hizo llegar algunos mensajes que intercambió con el representante de la región panamericana de la International Table Tennis Federation (ITTF), el guatemalteco Jorge Herrera.

“El issue fue”, prosiguió Santos, “que ellos optaron por seguir la competencia, pero no vino ninguna comunicación oficial a Bladimir”.

“El punto fue que Bladimir me dijo, ‘fuimos esta mañana a desayunar y el entrenador del ecuatoriano (quien dio positivo) estaba desayunando (en el área común) y caminando sin el cubrebocas”.

Cuando el entrenador boricua, Bladimir Díaz, cuestionó, le informaron que los epidemiólogos habían dado visto bueno a los organizadores para continuar jugando.

“Pero a nosotros formalmente nos tenían que venir a decir la decisión y no le notificaron a Bladimir”, dijo Santos.

“Yo entonces le escribí al representante de la región de la ITTF, Herrera, para decirle que estaba ratificando la decisión de Bladimir, de retirar el equipo”.

Santos fue más lejos al indicar que incluso la pareja del dobles mixto de Colombia (Alexander Echavarría y Paula Medina) jugó esta mañana utilizando mascarilla, ante la dupla de chilenos compuesta por Juan LaMadrid y Paulina Vega. Estos últimos se impusieron y debían ser los rivales de los boricuas a la 1:00 de hoy según estaba previsto en la ronda de cuartos de final.

“Colombia jugó con mascarilla puesta, y eso te está diciendo que no se sentían seguros”, añadió Santos dejando ver que en los días previos los jugadores no utilizaron esa protección, sino hasta hoy.

“Yo creo que si eso se da en Puerto Rico, definitivamente las autoridades nos iban a cancelar el torneo”.

Puerto Rico, de todos modos, irá a los Juegos Olímpicos de Tokio con tres representantes en el tenis de mesa, pues tanto Adriana Díaz como Melanie su hermana y Afanador, ya consiguieron sus respectivos boletos en la modalidad de sencillos.

Melanie y Brian lograron esta semana su pase a las Olimpiadas en el mismo escenario donde se está celebrando este sábado la eliminatoria de dobles mixto. Adriana fue la primera en conseguirlo cuando en 2019 se coronó con la medalla de oro en el torneo de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Ella y Afanador tenían grandes posibilidades de conseguir el único cupo hacia Tokio en el dobles mixto, pues entraban al clasificatorio como la primera pareja sembrada.