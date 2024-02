Ricardo Delgado adelanta en el repechaje, pero Mía Calderón y Jolari Carreras quedan eliminadas en el Mundial de Surfing

“Cambié la estrategia. Ahora estoy empezando el heat un poco más rápido, tratando de empezar a sacar puntuaciones para no quedarme esperando. Y más en condiciones así, que no hay mucho oleaje, y hay que arrancar rápido y empezar a poner ‘scores’ en el panel. Estoy bien agradecido y feliz de poder haber avanzado en este heat”, agregó Delgado sobre el proceso de selección de olas.

“ El camino es más largo ”, comentó sobre el hecho de que se encuentra compitiendo en rondas de repechaje. “Pero en estos eventos siempre me mentalizo que a mí me gusta surfear, pues voy a surfear más. Contento de que sigo vivo. Y sí, ahora voy a surfear el doble de lo que iba a surfear en la ronda principal, pero igual, tengo todavía la posibilidad de llegar a la gran final, que esa es la meta. Sigo enfocado”, indicó Delgado.

Eliminadas Calderón y Carreras

“Esto es el comienzo. Lo veo como un comienzo para mí y para las nuevas generaciones. Lo que esto va a hacer es desarrollar el deporte (de surfing) aquí en Puerto Rico. No es que esté conforme. Obviamente, me gustaría haber dejado mucho más en el agua y enseñar lo que tengo. Pero he aprendido tanto este año y he tenido tanto apoyo, que realmente me ha enseñado que voy por buen camino”, dijo Calderón de entrada.