Carolina. El semifondista Ryan Sánchez es una cara conocida en el atletismo a nivel nacional, gracias a sus marcas y sus apariciones en competencias de calibre mundial como la Liga Diamante y las Olimpiadas de Tokio 2020.

Ahora, el atleta de 23 años se encamina a trabajar con su nombre como marca, y para ello, comenzará a buscar más competencias desde más temprano para el 2022, de manera que pueda llamar la atención de los organizadores de carreras y de nuevos auspiciadores.

Todo esto, sin olvidar su enorme deseo por representar a Puerto Rico en los eventos del ciclo olímpico.

Así lo compartió Sánchez durante un encuentro en la pista atlética Basilio Rodríguez Cruz, de Carolina. Este es el lugar donde el estudiante de maestría en educación en emprendimiento deportivo entrena junto a su entrenador Jorge París.

“Quiero enfocarme un poco más en mí y en mi marca ‘Ryan Sánchez’. Quiero tratar de darme a conocer más y escalar posiciones en la Liga Diamante y en escenarios grandes. Estos son mis retos y mis metas”, estipuló Sánchez durante la charla con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“Quiero estar un poquito más activo, tener más participación. Que a nivel mundial me vean y vean mi nombre. Me vean competir y que me inviten a carreras importantes y que lleguen más auspiciadores”, sostuvo Sánchez, quien trabaja con el agente José París.

El olímpico reconoció que en estos momentos se encuentra en una fase de acondicionamiento físico, mientras maneja una molestia en su tobillo izquierdo a consecuencia de un espolón. Agregó que ha manejado esta situación desde marzo de 2021 junto al terapista Juan París y su entrenador, y que incluso se acostumbró a competir con esa molestia.

Sin embargo, el dolor ha empeorado y ha comenzado a tomar provisiones para manejar esta situación clínica con el doctor Luis Baerga.

“Estamos haciendo el fortalecimiento en el gimnasio. Vamos dos veces a la semana por ahora. Hago mucho fondo en la mañana. También estamos haciendo trabajo más técnico con los conos y los ‘drilles’, la postura y la fuerza muscular con cuestas”, explicó Sánchez.

“Estamos un poco más conservadores en los entrenamientos. Pero espero estar recuperado en las próximas semanas”, agregó al mencionar el asunto del espolón.

“Vamos a salir de esta posible lesión, que no la considero así porque no me impide trabajar. Pero queremos prevenir problemas y que la cosa empeore”, puntualizó.

De hecho, Sánchez contó que sentía esta molestia cuando compitió en los 800 metros en Tokio, pero insistió en que la misma no fue un problema que afectara su desempeño en las Olimpiadas.

Sánchez no logró pasar de ronda en los Juegos Olímpicos tras quedar séptimo lugar en su eliminatoria con tiempo de 1:47.07 minutos. Fue el que obtuvo el mejor tiempo de los tres boricuas que compitieron en ese evento. Los otros fueron Wesley Vázquez (1:49.06) y Andrés Arroyo (1:53.09).

PUBLICIDAD

“Eso no fue impedimento para la carrera de Tokio. Casi siempre el dolor era en el calentamiento. Cuando el cuerpo entraba en calor o en las carreras, el cuerpo estaba excelente. Pero ya en estos momentos, me estaba siendo bastante incómodo en los entrenamientos y por eso queremos buscar ayuda para acabar con el dolor”.

Sánchez atendió a El Nuevo Día durante una reciente sesión de entrenamiento en la pista atlética Basilio Rodríguez Cruz, de Carolina. (David Villafane/Staff)

Aunque al momento no tiene un panorama claro de su agenda para el próximo año, Sánchez planifica comenzar a correr entre finales de febrero y principios de marzo en competencias bajo techo (indoor). Igualmente, tiene su mira puesta en el Campeonato Mundial de Atletismo, que se realizará del 15 al 22 de julio del próximo año en Oregón, Estados Unidos.

“Para ir allí necesito estar entre los primeros 30 y pico en el ranking de World Athletics o cumplir con la marca mínima. Esto no está tan difícil, aunque tampoco es fácil. Pero yo confío en mí. El reto es buscar que me inviten a competencias, y eso viene de la mano con mi imagen. Por eso necesito mantener una consistencia y darme a conocer para que me inviten a competencias de den muchos puntos como la Liga Diamante o carreras de la World Athletics de etiqueta de oro, plata o bronce”, argumentó.

Según la información provista por World Athletics, la marca mínima para los 800 metros es de 1:45.20, que fue la misma para Tokio. En cuanto al ranking, señala que se determinará tras tomar en consideración varias cosas como la cantidad de atletas que realizaron la marca mínima o que ingresan por ser campeones de área o las invitaciones elegibles.

PUBLICIDAD

La marca personal de Sánchez es de 1:44.82.

Jorge París, entrenador de Ryan Sánchez (David Villafane/Staff)

Correrá 400 metros lisos

El entrenador Jorge París reveló que Sánchez competirá en eventos de 400 metros lisos para que pueda hacer más carreras y desarrollar más velocidad.

“La carrera de 800 metros es muy rápida. Por lo tanto, yo no tengo que enfatizar en el fondo o resistencia. Ahora hay que enfatizar en la resistencia muscular para que él pueda soportar más carreras. Hay que buscar la velocidad”, estipuló el técnico al recordar que el ganador de oro en los 800 metros en Tokio, el keniano Emmanuel Kipkurui Korir, hizo tiempo de 44.21 segundos en los 400 metros de una competencia en Kenia en 2018.

“Los mejores corredores de Estados Unidos de 800 metros, hacen 44 y 45 (segundos) en 400 metros. Eso es una base de trabajo para que él pueda buscar marcas en los 800 metros”, puntualizó París.