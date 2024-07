Santos y Jerome Vega aún están asimilando que llegaron a los Juegos Olímpicos como pareja de padre e hijo

“Yo le decía en el avión para venir acá, ‘Jay (Jerome) vamos para una Olimpiada’. Estamos asimilando ese hecho y me ocupa hacerlo de la mejor manera posible”, reveló Santos.

Santos es, además de padre, el entrenador de Jerome, quien clasificó a los Juegos Olímpicos en lanzamiento de martillo. Santos fue atleta, lanzador de martillo también, y medallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero no fue Olímpico, hasta ahora como entrenador.

“Como atleta no logré mi máximo umbral por las razones que sean. Pero Jerome me superó y eso me pone supercontento, verlo al otro nivel”, dijo.