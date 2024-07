La campeona olímpica Jasmine Camacho-Quinn piensa en su vida después del atletismo, y apunta a una despedida en las Olimpiadas de Los Ángeles 2028

La atleta también tiene planes personales. Está comprometida con el atleta de triple salto, el estadounidense Donald Scott, y planifica su vida fuera de la pista. Aseguró que no quisiera procrear hijos por el momento y dijo que encuentra en qué ocuparse fuera de la pista.

“Voy a cumplir 28 el mes próximo y quisiera comenzar a encontrar algo fuera del atletismo. Es difícil saber qué es lo que quiero más. He estado muy ocupada con el atletismo, como para pensar. Cuando termino de entrenar y competir, lo que quiero es acostarme a dormir”, dijo la atleta luego de hacer el viernes una sesión combinada de cuatro horas entre la pista y el gimnasio.

“Puede ocurrir. No sé. No tengo prisa por tener hijos. Termino cansada por el atletismo. Un hijo me cansará más todavía. Si eso pasa, pues pasa”, contestó.