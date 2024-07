Dijon, Francia - Finalizadas las competencias previas a los Juegos Olímpicos París 2024 , el entrenador de Jasmine Camacho-Quinn dijo con toda la franqueza del mundo que su campeona defensora olímpica no llega a los Juegos como la favorita.

“París 2024 llega con un campo de competidoras totalmente distinto al de 2021 (las Olimpiadas de Tokio). Creo que es una ‘underdog’. Ganar la pasada Olimpiada no te da ningún derecho. No es la favorecida, de hecho. El oro olímpico no da derecho a nada. De hecho, ella fue medallista de bronce en el Mundial 2022 y de plata en el Mundial 2023″, abundó Coghlan.